Tiro com arco encerra Pan com mais duas pratas

O Brasil encerrou a participação do tiro com arco no Pan 2023 com mais duas medalhas no domingo (5), no parque Peñalolen, em Santiago, capital chilena. Com prata na equipe mista e no arco recurvo feminino, além do bronze conquistado no sábado (4), o país acumulou o maior número de medalhas da modalidade na história da competição.





Ana Machado garantiu vaga na final ao eliminar a americana Casey Kaufhold, número dois do mundo, por 6 a 4. Na final, foi derrotada pela mexicana Alejandra Valencia por 7 a 1, e ficou com a prata, a primeira medalha brasileira no feminino em pan-americanos. “Meu primeiro Pan e foi muito incrível. Foi uma semana incrível e consegui fazer tudo o que me propus. Conseguimos a vaga para Paris, que era nosso principal objetivo, e ainda mais duas medalhas.”

Marcus D'Almeida deixou Santiago com duas medalhas numa mesma edição, a primeira vez que obteve o feito. "Foi duro. Todo mundo veio com o time A para o campeonato de tiro com arco daqui porque vale vaga olímpica, é um campeonato muito importante. Todo mundo que não tinha vaga olímpica priorizou isso no calendário, o que não era o meu caso. Então, eu sabia que poderia acontecer algumas coisas e não sair daqui com o ouro, mas fico feliz em sair com duas medalhas. Todo o Pan eu saio com uma medalha, hoje estou saindo com duas."





Além de bater o recorde de medalhas em uma edição do Pan, o Brasil ainda garantiu a vaga olímpica para o feminino (o masculino já estava classificado), assegurando, portanto, presença nas provas individuais e mistas de Paris 2024. Vale ressaltar que as vagas no tiro com arco não são nominais e os representantes serão definidos pelos critérios estabelecidos pela Confederação.