Nos pênaltis, Brasil leva ouro no futebol masculino do Pan após 36 anos

Depois de 36 anos, o Brasil voltou a ganhar a medalha de ouro no futebol masculino nos Jogos Pan-americanos. E com emoção! Na noite de sábado (4), a seleção derrotou o Chile nos pênaltis por 4 a 2, após empate em 1 a 1 no tempo normal e na prorrogação, e garantiu o título em Viña Del Mar.





Apoiados por mais de 20 mil torcedores no estádio Sausalito, os chilenos abriram o placar com Guerrero no primeiro tempo. Nos minutos finais do confronto, Ronald empatou para o Brasil de cabeça.

Na prorrogação, praticamente não houve chances para os dois lados e a disputa foi para os pênaltis.





Foi aí que brilhou a estrela do goleiro Mycael. Ele defendeu com propriedade uma das cobranças do adversário, que ainda desperdiçou outra chutando para fora.





Pelo lado do Brasil, Figueiredo perdeu a penalidade. Mas após os gols de Matheus Nascimento, Miranda e Ronald, coube justamente a Mycael bater o pênalti que garantiu a medalha de ouro para o Brasil.





A última vez que o futebol masculino havia chegado ao topo do pódio foi em Indianápolis, em 1987.