Tom Brady decide se aposentar da NFL após 22 temporadas e 7 títulos

Depois de 22 temporadas e da conquista de sete títulos do Super Bowl, Tom Brady, 44, vai se aposentar da NFL. A decisão do quarterback foi revelada inicialmente por Adam Schefter, repórter da ESPN nos Estados Unidos e, pouco depois, compartilhada pelos perfis oficiais da liga de futebol americano.



A intenção de deixar o esporte já havia sido manifestada pelo jogador no último domingo (23), depois da derrota do Tampa Bay Buccaneers para o Los Angeles Rams na rodada divisional dos playoffs. Ele disse na ocasião que conversaria com a mulher, a modelo brasileira Gisele Bündchen, e com os filhos para definir seu futuro na liga.



"Ela merece o que precisa de mim como marido, e meus filhos merecem o que precisam de mim como pai. Eu me divirto muito jogando futebol. Eu amo isso. Mas, sem jogar futebol, eu também tenho muita alegria agora, com meus filhos ficando mais velhos e vendo o desenvolvimento e o crescimento deles. Então, tudo isso precisa ser considerado. E será", afirmou logo após a partida.



Por enquanto, ele ainda não se manifestou oficialmente sobre sua aposentadoria.

Brady é o jogador com mais títulos na história da NFL: são sete troféus do Super Bowl na sua galeria, um pelos Buccaneers e seis pelo New England Patriots. É mais do que qualquer franquia da liga já conquistou.



Apesar da idade avançada, o atual campeão terminou a última temporada regular como líder de jardas aéreas (5.316) e passes para touchdown (43) e está entre os candidatos a vencer o prêmio de MVP (melhor jogador). O quarterback já ganhou cinco vezes a premiação, outro recorde.



Um dos segredos dele para se manter em alto nível por tanto tempo é a forma regrada como cuida de seu condicionamento físico, incluindo dietas rigorosas e atenção ao descanso, como dormir cedo.



Recordes de Tom Brady Mais títulos de Super Bowl por um jogador: 7 Mais prêmios de MVP do Super Bowl: 5 Mais jardas aéreas na carreira: 84.520 Mais passes para touchdown na carreira: 624 Mais vitórias por um quarterback: 243 Mais passes completos na carreira: 7.263