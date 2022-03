Tom Brady volta atrás em aposentadoria e jogará mais um ano na NFL

Atleta mais vencedor da história do futebol americano, Tom Brady anunciou que vai voltar aos campos menos de dois meses após ter confirmado sua aposentadoria, em fevereiro.

Continua depois da publicidade

PUBLICIDADE





O veterano quarterback publicou mensagem junto a uma foto de partida do Tampa Bay Buccanners, última equipe que defendeu, e da família usando camisas do time.

Continua depois da publicidade





"Nos últimos dois meses eu percebi que meu lugar ainda é no campo e não na arquibancada. A hora [de parar] vai chegar, mas não é agora", escreveu. "Estou voltando para minha 23ª temporada em Tampa. Temos negócios a terminar."





Brady tem 44 anos e sete títulos da NFL (liga de futebol americano) –mais que qualquer equipe. Seis foram conquistados com o New England Patriots e um com os Buccaneers.





No início de fevereiro, ele havia confirmado sua aposentadoria. "É difícil escrever, mas aqui vai: não vou mais assumir esse compromisso competitivo. Amei minha carreira na NFL, e agora é hora de concentrar meu tempo e energia em outras coisas que exigem minha atenção", escreveu, também nas redes sociais.

Continua depois da publicidade





"Se não houver um compromisso 100% competitivo, você não terá sucesso, e o sucesso é o que eu amo tanto em nosso jogo", disse. "Existe um desafio físico, mental e emocional todos os dias que me permitiu maximizar meu potencial. E eu tentei o meu melhor nos últimos 22 anos. Não há atalhos para o sucesso em campo ou na vida."





Escolha de número 199 na sexta rodada do draft (processo de recrutamento de calouros) de 2000 pelo New England Patriots, Brady contrariou as perspectivas e terminou por levar a equipe a uma dinastia sob o comando do técnico Bill Belichick. Sua jornada no time de Massachusetts terminou em março de 2020, após uma divergência sobre o tempo de um novo contrato.





O astro então se mudou pela primeira vez na carreira e foi para a Flórida defender o Tampa Bay Buccaneers. Havia dúvidas sobre seu futuro e capacidade de vencer num novo ambiente, mas ele conseguiu isso logo na temporada de estreia.





Em fevereiro de 2021, o time se tornou o primeiro a ganhar o Super Bowl no próprio estádio (o local do jogo é pré-determinado com anos de antecedência), diante do Kansas City Chiefs de Patrick Mahomes, por 31 a 9.