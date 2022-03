Verstappen lidera segundo treino da F1, Ferrari brilha e Hamilton é apenas o nono

O atual campeão da Fórmula 1, Max Verstappen, da Red Bull Racing, liderou o segundo treino livre do GP do Bahrein. O holandês foi o mais rápido na sessão e anotou o tempo de 1m31s936.

O top 3 foi completo pelas duas Ferraris, assim como foi no treino da manhã: Charles Leclerc foi o segundo mais veloz a 0s087 do líder (1m32s023), seguido por Carlos Sainz a 0s584 (1m32s520).

Logo na primeira volta do treino, Charles Leclerc, da Ferrari, fez uma volta muito boa 1m33s121 -esse tempo foi menor do que o de Pierre Gasly, da AlphaTauri, que foi o mais rápido no primeiro treino livre, na manhã de hoje, com 1m34s193.





Todas as equipes, com exceção da McLaren, optaram por iniciar os treinos com o pneu médio. A equipe inglesa optou pelos pneus duros.









Já na segunda metade do treino, muitos pilotos optaram pelos pneus macios na tentativa de fazerem voltas mais rápidas. Foi aí que Max Verstappen, da Red Bull Racing, fez o melhor tempo do dia -três décimos acima da primeira volta de Charles Leclerc.

O heptacampeão da categoria Lewis Hamilton, da Mercedes, foi apenas o sétimo no primeiro treino do dia e no segundo também não foi bem, terminou em 9º. Durante o treino ele acionou a equipe por rádio e avisou que ser carro ainda estava balançando muito.





Na reta final, o britânico voltou a reclamar de um problema em seu carro: "Algum tipo de problema com os freios dianteiros, o dianteiro direito está puxando", afirmou para sua equipe.





Os comissários decidiram investigar Yuki Tsunoda, da AlphaTauri, por um possível bloqueio em Charles Leclerc.





Amanhã, os pilotos voltam para a pista para o terceiro treino livre das 9h às 10h (de Brasília). A prova de classificação para determinar o grid de largada do GP do Bahrein também é amanhã, a partir das 12h.

A Fórmula 1 aproveitou os treinos de hoje para divulgar novos ângulos de câmera para melhorar a experiência dos telespectadores na temporada 2022.