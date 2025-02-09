Vira-casaca? Taylor Swift vive dilema em torcida por namorado no Super Bowl

Fã de NFL, a cantora Taylor Swift vive um dilema no Super Bowl LIX, que terá o Kansas City Chiefs encarando o Philadelphia Eagles na noite deste domingo (9).





A norte-americana tem os Eagles como time de infância. Ela nasceu no distrito de West Reading, que fica a cerca de 90 km de Filadélfia, cidade que hospeda o tetracampeão da NFL.





O "problema" é que o namorado da cantora é Travis Kelce, um dos astros dos Chiefs. Os dois mantêm um relacionamento há quase dois anos.





O tight end cravou à BBC: a amada vai torcer para a equipe de Kansas -mesmo com os familiares apoiando o outro lado.





Eu sei que o pai dela é torcedor dos Eagles, mas ela vai ser Chiefs desta vez, com certeza Travis Kelce, tight end dos Chiefs, sobre torcida de Taylor Swift





Taylor é uma das presenças mais aguardadas nas tribunas do estádio Caesars Superdome. O local será palco do duelo que define o campeão da temporada de 2024 do maior torneio de futebol americano do mundo.





Vai virar casamento?





Há rumores de que o relacionamento de Taylor e Kelce pode evoluir para um casamento: o jogador estaria pensando em fazer o pedido à amada durante o Super Bowl.





As especulações chegaram, inclusive, a sites de apostas internacionais. Há bets relacionadas à iniciativa disponíveis aos clientes.





A chance (odd) para o atleta surpreender a artista é de cerca de 8,5 por euro apostado -ou seja, se uma pessoa desembolsar 10 euros e o pedido ocorrer, ela fica com 85 euros.





Globalmente, o Super Bowl sempre teve um peso de Copa do Mundo para o mercado de apostas. É um evento menor, de um dia apenas, mas que acontece todo ano, enquanto a Copa tem no intervalo de quatro anos um dos seus maiores fatores de atratividade Ricardo Magri, especialista em desenvolvimento de negócios iGaming e diretor executivo da EBAC.



