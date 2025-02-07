Pesquisar

ANUNCIE

Sua marca no Bonde

Canais

Serviços

Publicidade
Publicidade
Publicidade
Outubro de 25

Festa Literária Internacional de Maringá tem data anunciada

Redação Bonde com assessoria de imprensa
07 fev 2025 às 17:27

Compartilhar notícia

Reprodução/Canva
siga o Bonde no Google News!
Publicidade
Publicidade

A Flim (Festa Literária Internacional de Maringá) ocorrerá entre os dias 8 e 12 de outubro de 2025. A data foi anunciada durante a primeira reunião preparatória da festa realizada nesta sexta-feira (7).


A expectativa para esta edição é que os maringaenses possam experimentar uma Flim com o resgate dos clássicos da literatura, aliando a inovação e tecnologia no campo do livro, leitura e literatura. 

Cadastre-se em nossa newsletter

Publicidade
Publicidade


A reunião preparatória contou com a presença de integrantes das bibliotecas do município, clubes de leitura, produtores literários e da Academia de Letras de Maringá. O local do evento ainda será avaliado pela Secretaria de Cultura e a comissão da Flim 2025, que deve ser instituída em março.


Segundo o secretário de Cultura, Tiago Valenciano, o anúncio da Flim de forma antecipada favorece a organização da festa, além de proporcionar melhor organização para a contratação de autores para o evento. 


A décima segunda edição da Festa Literária Internacional de Maringá reunirá escritores e artistas da região e outros estados do Brasil, além de oficinas, bate-papo e muito mais.


Leia também:

Imagem
Filo começa com propósito de aproximar festival da população londrinense
Um festival mais próximo da população de Londrina. Esta é a proposta do Festival Internacional de Londrina – FILO/etapa fevereiro que começou nesta quinta-feira (6), com o Cortejo FILO Folia pelas ruas do centro da cidade.
Festa Literatura Maringá Data
Publicidade

Últimas notícias

Publicidade
LONDRINA Previsão do Tempo

Jornais

YOUTUBE

Portais

Anuncie

Outras empresas