Festa Literária Internacional de Maringá tem data anunciada

A Flim (Festa Literária Internacional de Maringá) ocorrerá entre os dias 8 e 12 de outubro de 2025. A data foi anunciada durante a primeira reunião preparatória da festa realizada nesta sexta-feira (7).





A expectativa para esta edição é que os maringaenses possam experimentar uma Flim com o resgate dos clássicos da literatura, aliando a inovação e tecnologia no campo do livro, leitura e literatura.

A reunião preparatória contou com a presença de integrantes das bibliotecas do município, clubes de leitura, produtores literários e da Academia de Letras de Maringá. O local do evento ainda será avaliado pela Secretaria de Cultura e a comissão da Flim 2025, que deve ser instituída em março.





Segundo o secretário de Cultura, Tiago Valenciano, o anúncio da Flim de forma antecipada favorece a organização da festa, além de proporcionar melhor organização para a contratação de autores para o evento.





A décima segunda edição da Festa Literária Internacional de Maringá reunirá escritores e artistas da região e outros estados do Brasil, além de oficinas, bate-papo e muito mais.



