Pablo volta a treinar no Londrina EC e deve jogar contra o Retrô no sábado

O atacante Pablo voltou aos treinos no Londrina nesta semana, após passar por um procedimento odontológico nos últimos dias. A expectativa é que ele seja titular no jogo de sábado (28), às 17h, contra o Retrô, na Arena Pernambuco, pela 10ª rodada da Série C do Campeonato Brasileiro.





Segundo o próprio camisa 9, essa deve ser sua despedida do clube, embora a diretoria do Londrina tenha desmentido a informação logo após a vitória por 2 a 1 sobre o Figueirense, no dia 15 de junho, no estádio VGD (Vitorino Gonçalves Dias).

Pablo tem duas propostas para deixar o clube: uma de Portugal e outra de um clube da Ásia. A tendência é que a definição sobre o futuro do atleta saia na semana que vem e, se for negociado, que não atue diante do Guarani no dia 6 de julho, no VGD.





Enquanto Pablo esteve ausente na última semana, o técnico Roger testou Edson Cariús na equipe titular. Mesmo assim, ele deve ser relacionado e retornar ao time, já que o treinador aprecia suas características e gostaria que o clube mantivesse o atacante no elenco, embora admita que a decisão final cabe à diretoria.

Em 2025, Pablo já marcou seis gols e é o vice-artilheiro do Londrina, atrás apenas de Iago Teles, que tem 11. No início do planejamento para a temporada, havia a possibilidade de Pablo ser emprestado ao Linense, equipe da Squadra Sports, para disputar a Série A2 do Campeonato Paulista. No entanto, o técnico Claudinei Oliveira optou por mantê-lo no elenco principal.





Na partida contra o Retrô, que pode marcar sua despedida, o Londrina deve ter um ataque inédito. A expectativa é que Pablo atue ao lado de Robson Duarte, Vitinho e Iago Teles, enquanto Gustavo França e Henrique devem perder espaço no time titular.

RESERVA COM MORAL





Se o time titular está praticamente definido para o duelo de sábado, um reserva pede passagem e quer mostrar serviço para Roger. Thauan, que com Claudinei Oliveira atuou até mesmo como lateral-esquerdo, não pôde ser utilizado pelo técnico na estreia diante do Figueirense por estar suspenso, mas estará apto contra o Retrô.

“O Thauan é um atleta que eu queria no Athletic este ano. Quase o levamos, mas o América-MG não quis reforçar um rival”, revelou Roger em entrevista à Paiquerê 91,7.





O jogador de 21 anos acumula títulos na base do Palmeiras, como a Copa São Paulo e o Campeonato Brasileiro sub-20. Mas em 2023, o atacante saiu para o América-MG, onde passou seis meses na base antes de ir para o time principal. Foram apenas seis jogos no profissional do Coelho, onde não se firmou e foi emprestado ao LEC.