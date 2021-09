Palmeiras de Abel Ferreira sofre contra top 10 do Brasileirão

O Palmeiras tem registrado momentos antagônicos. Incluindo os jogos válidos pela temporada passada, mas que foram disputados em 2021 por conta da pandemia do novo coronavírus, o Alviverde fez a alegria de seus torcedores ao levantar as taças da Copa do Brasil e Libertadores, mas também teve de lidar com as eliminações no Mundial e na Copa do Brasil, além de perder as finais do Campeonato Paulista e da Supercopa do Brasil.



Continua depois da publicidade





Continua depois da publicidade

No Campeonato Brasileiro, esta instabilidade alviverde fica evidente. Segundo colocado na competição, com 35 pontos, o Palmeiras tem encontrado dificuldades contra os adversários situados na primeira metade da tabela, não importando se são Atlético-MG e Flamengo, ou até mesmo o Cuiabá.





A derrota por 3 a 1 para o Flamengo deixou ainda mais evidente a dificuldade do time quando enfrenta o rival carioca. Só neste ano, em quatro confrontos entre os dois, três vitórias rubro-negras e um empate, com direito a título perdido na final da Supercopa do Brasil, sofrendo oito gols e anotando apenas três.

Continua depois da publicidade





Além da freguesia diante daquele que se transformou no principal concorrente pelo protagonismo no futebol brasileiro, o Palmeiras passou a sofrer contra times como Cuiabá, Fortaleza e Red Bull Bragantino. Todos eles venceram o Verdão nesta edição do Brasileirão.





Ao todo em 2021 foram 16 confrontos contra as equipes que estão atualmente na primeira metade da tabela. Apesar do equilíbrio que mostra seis vitórias, sete derrotas e três empates, o time de Abel Ferreira conquistou 44% dos pontos disputados contra esses adversários.





"Temos que melhorar, assumir que erramos. Em determinados momentos, cometemos erros primários, que não podemos cometer", afirmou o treinador alviverde após o revés para o Palmeiras.





Dos últimos cinco jogos pela principal competição do país, quatro derrotas e apenas uma vitória. Das principais equipes que enfrentaram o Palmeiras neste ano aparece o Corinthians, de quem o Verdão não perdeu em 2021, com duas vitórias e dois empates.





O Atlético-MG, rival do Palmeiras na Libertadores, que busca tomar a hegemonia de Flamengo e Palmeiras dos últimos anos, também não perdoou o time paulista e no Brasileiro fez 2 a 0 sem muitas dificuldades.





Embora tenha de voltar a campo pelo Brasileirão no próximo sábado (18), contra a Chapecoense, as atenções do Palmeiras estão no Atlético-MG, rival da próxima semana para saber qual dos dois será finalista da Libertadores.