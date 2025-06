Palmeiras é favorito contra Bota, e Flamengo tem 23% de chance, calcula supercomputador

SÃO PAULO - O supercomputador da Opta Analyst atualizou seus cálculos do Mundial e fez as previsões para o mata-mata. A tecnologia colocou o Palmeiras com leve favoritismo sobre o Botafogo e a dupla Fla-Flu como azarona em seus confrontos das oitavas contra europeus. Nenhum brasileiro chega a 1% de chance de título.





O Palmeiras tem 55,8% de chance de ir às quartas contra 44,2% do Botafogo, segundo a projeção. Os dois brasileiros abrem os duelos das oitavas neste sábado (28), às 13h (de Brasília), no Lincoln Financial Field.

Cadastre-se em nossa newsletter CADASTRAR Obrigado por se inscrever! Em breve entraremos em contato

Publicidade

Publicidade





O Flamengo, por sua vez, possui apenas 23,3% de probabilidade diante do Bayern, de acordo com as contas do supercomputador. Os alemães entram no duelo como franco favorito, com 76,6% de chances de sair vitorioso no duelo de domingo, às 17h (de Brasília), em Miami.





Já o Fluminense é o time com a menor chance calculada entre todos os 16 classificados. O Tricolor carioca foi projetado com meros 15,6% de possibilidade de derrubar a Inter de Milão, que aparece com 84,4%, maior marca, na segunda.

Publicidade





A probabilidade de os brasileiros avançarem à semi não passa de 16%. O Palmeiras é quem tem o maior índice calculado para ficar entre os quatro melhores do torneio, com 15,9%, com Botafogo (10,3%), Flamengo (5,8) e Flu (2,4) atrás.





Nenhum dos quatro chega a 1% de chance de título. O Alviverde tem 0,9% de possibilidade projetada de ser campeão; o Fla, 0,5%; o Bota, 0,4%; e o Tricolor, 0,1%.

Publicidade





O PSG segue sendo o favorito para a tecnologia da Opta, seguido de perto pelo City. Os atuais campeões europeus já haviam sido pintados como favoritos antes do início do torneio e até aumentou os números. Antes, tinha 18,5% de chance de ficar com a taça. Agora, é de 20,6¨%.

Publicidade

CHANCES CALCULADAS PELO SUPERCOMPUTADOR





Publicidade

De avançar às quartas





Publicidade

Inter de Milão: 84,4%

PSG: 83,2%

Publicidade

Manchester City: 82,7%

Bayern de Munique: 76,7%

Borussia Dortmund: 74,6%

Real Madrid: 62,7%

Chelsea: 59%

Palmeiras: 55,8%

Botafogo: 44,2%

Benfica: 41%

Juventus: 37,3%

Monterrey: 25,4%

Al-Hilal: 17,3%

Inter Miami: 16,8%

Fluminense: 15,6%





De ir à semi





PSG: 52,3%

Manchester City: 51,7%

Inter de Milão: 40,8%

Bayern de Munique: 37,2%

Chelsea: 45,5%

Real Madrid: 40,8%

Borussia Dortmund: 33,8%

Benfica: 28,3%

Juventus: 19,5%

Palmeiras: 15,9%

Botafogo: 10,3%

Flamengo: 5,8%

Monterrey: 5,8%

Al-Hilal: 5%

Inter Miami: 4,7%

Fluminense: 2,4%

De chegar na final

Manchester City: 35%

PSG: 34,8%

Inter de Milão: 25%

Bayern de Munique: 21,8%

Chelsea: 21,2%

Real Madrid: 19,3%

Borussia Dortmund: 13,2%

Benfica: 10,9%

Juventus: 6,6%

Palmeiras: 3,7%

Botafogo: 1,9%

Flamengo: 1,8%

Al-Hilal: 1,8%

Inter Miami: 1,3%

Monterrey: 1,1%

Fluminense: 0,6%

De ser campeão





PSG: 20,6%

Manchester City: 20,4%

Inter de Milão: 12,4%

Bayern de Munique: 11,3%

Chelsea: 10,4%

Real Madrid: 9,7%

Borussia Dortmund: 5,6%

Benfica: 4,2%

Juventus: 2,5%

Palmeiras: 0,9%

Flamengo: 0,5%

Al-Hilal: 0,4%

Botafogo: 0,4%

Inter Miami: 0,3%

Monterrey: 0,2%

Fluminense: 0,1%





Chaveamento Mata-mata





Palmeiras x Botafogo

Benfica x Chelsea

Inter de Milão x Fluminense

Manchester City x Al-Hilal

PSG x Inter Miami

Flamengo x Bayern de Munique

Borussia Dortmund x Monterrey

Real Madrid x Juventus





Leia também: