Roger confirma mudanças no Londrina EC e explica situação de Pablo

O técnico Roger Silva revelou que Robson Duarte ganhou a posição e vai ser titular do Londrina na partida de sábado (28), contra o Retrô, na Arena Pernambuco, às 17h. Ponta de formação, o jogador tem treinado como meia e deve ser escalado no lugar de Gustavo França, que saiu no intervalo da vitória por 2 a 1 sobre o Figueirense.





Além de Robson, Roger também indicou que Vitinho deve começar a partida do final de semana, provavelmente na vaga de Henrique, outro que foi substituído contra a equipe catarinense.

“O Robson (Duarte) está energizado, e pelo que me falam no clube, está vivo de novo. Ele estava fora da rotação, no banco de reservas. Agora vem fazendo bons treinos, e vai ser titular da equipe. Vai ter a oportunidade e espero que ele possa entregar o que tem mostrado nos treinos”, disse o técnico da equipe alviceleste.





Uma posição que não deve ser alterada é a de centroavante. Mesmo com Pablo praticamente negociado com o Nacional-POR, Roger garantiu que vai utilizar o atleta enquanto for possível.

"Conto com todos aqueles que estão disponíveis enquanto a diretoria não der o sinal vermelho. Estando disponíveis, vão jogar. É assim que temos tratado as coisas aqui, olho no olho. Sei que há uma grande possibilidade de o Pablo sair. É um cara que está construindo a carreira, é jovem, tem um sonho. São movimentos que precisamos entender no futebol”, indicou.





“Enquanto estiver disponível e a diretoria sinalizar que posso, vou utilizá-lo. Ele vai para o jogo, vai jogar. No momento em que a diretoria disser que o atleta foi negociado e não pode mais ser utilizado, aí vamos ter que ir ao mercado para repor a peça. Foi isso o que ficou combinado entre nós", seguiu.

Com isso, uma provável escalação do Londrina para sábado tem Luiz Daniel; João Vitor, Caio, Wallace e Maurício; Alison, Lucas Marques e Robson Duarte; Vitinho, Pablo e Iago Teles.





Cariús com moral e ida ao mercado

Roger elogiou o experiente Edson Cariús, substituto natural de Pablo no elenco, e revelou que o centroavante foi um dos destaques no jogo-treino do último sábado (21), contra a Portuguesa Londrinense, ao marcar três gols.

"Ele briga muito, entrega muito para o time. É óbvio que o Pablo ainda é jovem, tem fôlego sobrando, testosterona pulando fora do corpo, não dá para comparar alguém de 22 anos com outro de 36. É uma disparidade de força e potência. Mas esse cara de 36 tem experiência, sabe cortar caminho, conhece os atalhos", pontuou o técnico. "Se perdermos o Pablo, e sim, essa é a tendência, não dá para esconder, o Cariús vai ter oportunidade.”





Se havia uma preocupação de parte da torcida sobre a falta de reforços no Londrina para a sequência da Série C, Roger garantiu que o clube está de olho no mercado e vai buscar jogadores que possam qualificar o elenco.

“Acredito que tenhamos qualidade, mas vamos estar atentos à próxima janela. Agora, com mais de 15 dias no clube, avaliamos que será importante estarmos atentos, para que possamos trazer quem possa fortalecer ainda mais o grupo, aumentar a qualidade, melhorar nossas trocas e ser uma equipe pronta para, depois da classificação, estar preparada para brigar pelo acesso", destacou.

Adversário reforçado





O Retrô anunciou a volta do técnico Itamar Schülle ao clube e o técnico Roger Silva admitiu que isso pode dar outra cara ao time pernambucano. “Sabemos das características do Itamar. É um cara que joga com uma marcação mais dura, um time que vai competir mais. Estamos preparados para um grande jogo.”





Além disso, o Retrô anunciou mais um reforço nesta quinta (26). O atacante Tales José, de 26 anos, ex-Cianorte, Galo Maringá e Ponte Preta, já deve ficar à disposição contra o LEC.





