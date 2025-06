Palmeiras estreia neste domingo no Mundial contra o Porto com força máxima

O Palmeiras será o primeiro brasileiro a entrar em campo na Copa do Mundo de Clubes, competição quadrienal criada pela Fifa (Federação Internacional de Futebol). O Botafogo é outro que joga neste domingo. O Flamengo estreia na segunda, e o Fluminense, na terça.





A equipe alviverde joga neste domingo (15), às 19h (de Brasília), no MetLife Stadium, em Nova Jersey, contra o Porto, de Portugal, em duelo considerado decisivo para a classificação para a próxima fase, já que os dois são considerados os favoritos do grupo A, que conta ainda com Inter Miami, dos Estados Unidos, e Al Ahly, do Egito. Ambos, inclusive, realizam a abertura da competição neste sábado (14), às 21h (de Brasília), no Hard Rock Stadium, em Miami.

O Verdão tem feito sua preparação para a competição em Greensboro, na Carolina do Norte, e Abel Ferreira já projetou a equipe que deve ir a campo diante do Porto. Com todos os 29 atletas relacionados para a Copa do Mundo de Clubes à disposição, o treinador português deve optar por Felipe Anderson como o meia da equipe, além de nutrir dúvida em relação a Facundo Torres, Paulinho e Maurício para a composição de ataque ao lado de Estêvão e Vitor Roque.

“Não existe pressão interna. Quanto à pressão do torcedor, ele quer ganhar sempre. Nossos atletas têm a cabeça focada no próximo desafio. Com relação à pressão, vou falar com toda sinceridade: nós estamos tranquilos por causa do nosso trabalho e onde queremos chegar. A gente sabe trabalhar com isso. Não tem pressão”, deixou claro Leila Pereira, presidente do Palmeiras, em entrevista à imprensa nos Estados Unidos.





A tendência é que o Palmeiras tenha em seu grupo o time europeu considerado mais viável em relação aos outros brasileiros. O Botafogo, que estreia no domingo contra o Seattle Sounders, dos Estados Unidos, terá pela frente PSG, da França, e Atlético de Madrid, da Espanha, o Flamengo terá o Chelsea, da Inglaterra, enquanto o Fluminense terá que encarar o Borussia Dortmund, da Alemanha.

O Porto vive sua pior fase nos últimos anos. A equipe terminou o Campeonato Português na terceira posição, longe do campeão Sporting e do vice Benfica, seus rivais.





O time ainda passou por uma troca de treinador, com a saída do português Vítor Bruno, desligado durante a temporada, dando lugar ao argentino Martín Anselmi, além de ter negociado atletas importantes, como o argentino Nico González e o brasileiro Galeno. Com reforço, o Porto trouxe uma esperança de melhora para o Mundial. O meia espanhol Gabri Veiga, que estava no Al Ahli, da Arábia Saudita, foi contratado por 15 milhões de euros e pode ser utilizado diante do Palmeiras na estreia.

Para domingo, o Porto tem a dúvida se poderá contar com o goleiro Diogo Costa, ídolo da equipe e titular da seleção portuguesa. O atleta sentiu um desconforto muscular na coxa e pode dar vaga a Cláudio Ramos.

Botafogo em campo

Quem também joga neste domingo pela Copa do Mundo de Clubes é o Botafogo. O time carioca, atual campeão brasileiro e da Libertadores, enfrenta o Seattle Sounders às 23h (de Brasília), no estádio Lumen Field, em Seattle. Antes, às 16h, pelo mesmo grupo, PSG e Atlético de Madrid se enfrentam no Rose Bowl, em Los Angeles.

O técnico Renato Paiva terá quase todo o elenco à disposição para a estreia, incluindo os reforços Arthur Cabral e Joaquín Correa. Apenas Matheus Martins, lesionado, está fora da competição. Uma provável escalação do Botafogo para a estreia tem John; Vitinho, Jair, Alexander Barboza e Alex Telles; Gregore, Marlon Freitas; Artur, Savarino e Cuiabano; Igor Jesus.





FICHA TÉCNICA

Palmeiras

Weverton; Giay, Gustavo Gómez, Murilo e Piquerez; Emiliano Martínez, Richard Ríos e Felipe Anderson; Estêvão, Facundo Torres (Mauricio ou Paulinho) e Vitor Roque. Técnico: Abel Ferreira





Porto

Diogo Costa (Cláudio Ramos); Marcano, Zé Pedro e Nehuén Pérez; João Mário, Stephen Eustáquio (Gabri Veiga), Alan Varela e Francisco Moura; Fábio Vieira (Pepê), Rodrigo Mora e Samu. Treinador: Martín Anselmi.





Árbitro: Said Martínez (HON)

Estádio: MetLife Stadium, Nova Jersey (EUA)

Horário: 19h (de Brasília)

Onde assistir: Globo (TV), Sportv (TV), Cazé TV (Youtube)