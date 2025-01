Palmeiras quase estoura verba destinada a reforços em apenas 2 jogadores

O Palmeiras anunciou dois reforços até o momento, e o valor gasto já é quase o pré-estabelecido pela diretoria para toda a janela de transferências.





REALIDADE DIFERENTE





O Palmeiras planejava gastar até R$ 200 milhões nesta janela de transferências. O cenário atual, no entanto, parece totalmente o contrário: o time alviverde já gastou R$ 187,7 milhões. O valor é o recorde investido pelo clube em um ano sob a gestão de Leila Pereira.





A maior parte foi investida em Paulinho. O ex-Atlético-MG custou 18 milhões de euros (cerca de R$ 114 milhões). Facundo Torres, o outro reforço, custou 12 milhões de dólares (R$ 73,8 milhões). Ambos são atacantes e vistos como substitutos naturais de Dudu, que já saiu, e Estêvão, que deixará o clube no meio do ano.





O Palmeiras não deve parar por aí. O clube ainda busca um centroavante -ainda sem um nome preferido definido- e sonha com um reforço de peso para o meio de campo: Andreas Pereira, Matheus Pereira e Villasanti são alvos.





A ideia era contar com poucas chegadas e saídas... Este era um desejo de Abel Ferreira na reta final da última temporada, principalmente pelo carinho criado por ele com o elenco. De lá para cá, o clube já teve as despedidas de Dudu, Gabriel Menino e Lázaro. Rony, Zé Rafael e Mayke estão na lista de negociáveis.

... mas parece ter mudado. A ideia de momento é ter 'dois times titulares' em uma temporada com calendário cheio. O Palmeiras jogará Paulistão, Libertadores, Copa do Brasil, Brasileirão e Super Mundial de Clubes.