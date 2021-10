Paraná conta com 215 representantes nos Jogos Escolares Brasileiros

A Delegação do Paraná, com 215 atletas, de 12 a 14 anos, e outros 40 técnicos e auxiliares acompanhantes dos estudantes, representam o estado nos Jebs (Jogos Escolares Brasileiros), que tiveram início nesta quinta-feira (28), no Rio de Janeiro. As competições se encerram na próxima semana.

A abertura oficial do evento ocorrerá nesta sexta-feira (30), na Arena 1, no Parque Olímpico (Barra da Tijuca).

A competição é promovida pela CBDE (Confederação Brasileira de Desporto Escolar) e o Ministério da Cidadania, por meio da Secretaria Especial do Esporte, responsável por custear todos os gastos da etapa nacional (transporte, hospedagem e alimentação).





Ao todo, a delegação conta com 284 pessoas divididas em 17 modalidades desta edição dos Jebs: atletismo, basquetebol, badminton, ciclismo, futsal, ginástica rítmica e artística, handebol, judô, karatê, natação, taekwondo, tênis de mesa, voleibol, vôlei de praia, wrestling e xadrez.

Na contagem regressiva está Eduardo dos Santos Sobrinho, 13. Natural de Ponta Grossa, o estudante do Colégio Integração representará o Estado no Karatê – Kata. Ele treina desde os três anos. Apesar do nervosismo da viagem, declarou às vésperas da competição.





“Estou na contagem regressiva nos Jebs e darei o meu melhor para representar o nosso Estado”, disse.





Desposto escolar: Desde 2019, a delegação do Estado não participa de um evento da etapa nacional. Por isso, a coordenadora dos Jogos Escolares do Paraná, Márcia Tomadon Moreira, explica que o governo estadual realizou os Jeps, em agosto, visando a participação nos Jebs.







“Este ano os Jogos aconteceram de maneira simplificada, mas conseguimos apresentar todas as modalidades e hoje estamos aqui no Rio de Janeiro com a delegação completa”, disse.





Para o presidente da FDE-PR (Federação do Desporto Escolar do Paraná), Clésio Prado, essa união de esforços entre as entidades possibilitou que os alunos que participaram da fase municipal disputassem as etapas regionais e nacionais. “Unimos esforços para que todo o sistema esportivo escolar tenha calendário, estrutura e se fortaleça”, explicou.





Um ponto importante quanto à participação do Paraná nos Jebs refere-se ao histórico. O Estado já foi campeão duas vezes e seus atletas costumam conquistar bons resultados em modalidades individuais.







“Somos fortes no ciclismo e na ginástica rítmica. Agora que o evento terá também a artística, não temos dúvidas de que o Paraná conquistará muitas medalhas”, afirmou Moreira.





Serviço: A estimativa é que essa edição dos Jebs reúna cerca de 7,5 mil crianças e adolescentes na faixa etária de 12 a 14 anos na capital fluminense. As disputas das 17 modalidades servirão como seletiva em 10 delas para os Jogos Sul-Americanos Escolares. A programação pode ser conferida no https://jebs.com.br/programacao/.





O Paraná estreou nesta quinta-feira com a equipe de ginástica rítmica. Já a abertura oficial ocorrerá apenas no sábado, quando todos os atletas das modalidades estarão presentes.