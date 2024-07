Técnico evita excesso de confiança no Londrina EC: ‘não perder senso de urgência’

Faltando cinco rodadas para o fim da primeira fase da Série C do Brasileiro, o Londrina segue fazendo uma campanha segura e se mantendo entre os oito que avançam à próxima etapa.





A vitória no fim de semana sobre o Caxias por 2 a 0, no estádio do Café , fez o time chegar aos 23 pontos, garantindo mais uma semana na sexta colocação. O aproveitamento até a 14ª rodada é de 54%, com seis triunfos, cinco empates e apenas três derrotas.

Cadastre-se em nossa newsletter CADASTRAR Obrigado por se inscrever! Em breve entraremos em contato

Publicidade

Publicidade





Apesar da classificação estar encaminhada, o técnico Claudinei Oliveira tem pregado cautela, principalmente, junto aos jogadores.





No pré-jogo de sábado (20), por exemplo, o treinador abdicou do tradicional discurso de incentivo para mostrar o atual momento do campeonato e a reforçar a necessidade de brigar até o fim pelo principal objetivo do LEC na temporada: o retorno à segunda divisão nacional.

Publicidade





“Não podemos cair na armadilha que só porque estamos jogando bem, sólidos, que está fácil. Não estamos classificados ainda. A tabela é difícil. Tínhamos o Caxias que está brigando (para não cair), vamos pegar a Ferroviária, que está invicta, temos o Floresta que está lutando na parte de baixo. Depois têm dois jogos fora com Figueirense e Remo”, pontuou. A última rodada será contra o Náutico.





O cálculo da comissão técnica é de que o Tubarão tenha que somar, no mínimo, 30 pontos para terminar no G8.





“Minha maior preocupação hoje é não perder o senso de urgência. Com 33 pontos podemos brigar pelo G4, mas por estar bem gera confiança e confiança em excesso atrapalha. Eles entenderam a dificuldade”, analisou.





Leia a reportagem completa na FOLHA DE LONDRINA: