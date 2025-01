Patrick de Paula perde pênalti, e Botafogo é derrotado pelo Volta Redonda

Com direito a pênalti perdido por Patrick de Paula, o Botafogo foi derrotado pelo Volta Redonda por 2 a 1, no Nilton Santos, mesmo estando com um a mais desde os 22 minutos do segundo tempo. Com o resultado, o Botafogo segue distante do G4 do Campeonato Carioca com apenas três pontos conquistados em quatro jogos.



Gabriel Bahia abriu o placar para o Volta Redonda. Matheus Nascimento empatou e Bruno Santos colocou os visitantes na frente novamente.





Patrick de Paula teve uma infelicidade em sua cobrança de pênalti. Ele escorregou na hora da batida e acabou isolando a bola. Após o lance, o volante passou a ser vaiado pelos botafoguenses.





O Botafogo chegou a empatar aos 46 do segundo tempo com Adamo, mas após revisão no VAR constatou-se uma falta no lance.





O jogo teve apenas 2.148 pagantes e 2.434 presentes no Nilton Santos.





A partida marcou o reencontro de Chay com o Botafogo. O meia foi destaque na Série B de 2021, antes do clube se tornar SAF. Esta foi a primeira vez que ele enfrentou o Alvinegro. O jogador teve o nome gritado pela torcida botafoguense.