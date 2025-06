Paulinho supera dor para derrubar Botafogo e pôr Palmeiras nas quartas

No mais recente capítulo da rivalidade estabelecida entre Palmeiras e Botafogo nos últimos anos, deu alviverde. O time paulistano derrotou o carioca por 1 a 0, no Lincoln Financial Field, na ensolarada tarde de sábado (28) da Filadélfia, e avançou às quartas de final da Copa do Mundo de Clubes.





O placar foi definido por Paulinho, que enfrenta claras limitações físicas e não suporta muito mais do que meia hora dentro de campo. O atacante de 24 anos foi acionado aos 18 do segundo tempo e teve de ser substituído ainda na etapa inicial da prorrogação. Antes, marcou um bonito gol de pé esquerdo, aos dez do primeiro tempo extra.

Cadastre-se em nossa newsletter CADASTRAR Obrigado por se inscrever! Em breve entraremos em contato

Publicidade

Publicidade





Substituído, foi ao banco de reservas com semblante de dor. Ele passou em dezembro por uma cirurgia na canela direita, por causa de uma fissura óssea, e não teve a recuperação esperada. É provável que tenha de ser submetido a nova operação, porém, enquanto isso não acontece, vai fazendo o que pode.





O carioca já havia sido importante na partida anterior, comandando a reação do Palmeiras, que perdia por dois gols para o Inter Miami e buscou o empate por 2 a 2. O resultado deu à formação alviverde a liderança do Grupo A e estabeleceu o confronto com o Botafogo, diante de 33.657 espectadores na Filadélfia.

Publicidade





A agremiação verde e branca voltará a atuar nos Estados Unidos na próxima sexta (4), às 22h (de Brasília), novamente na Filadélfia. O adversário será definido ainda neste sábado e sairá do confronto entre o Benfica, de Portugal, e o Chelsea, da Inglaterra, que vão se enfrentar em Charlotte.





No Lincoln Financial Field, foi o Palmeiras quem tomou a iniciativa no começo da partida. A equipe alviverde teve o domínio da posse de bola e se estabeleceu no campo de ataque na meia hora inicial, enquanto o rival enfrentava dificuldade na tentativa de imprimir seu jogo de velocidade: não havia saída para o contragolpe.

Publicidade





Se o Botafogo congestionava a faixa central com três volantes, a alternativa alviverde foi buscar os lados, com Allan na direita e Estêvão na esquerda. Foi em uma dessas jogadas pela ponta que se criou a melhor oportunidade do primeiro tempo, um cruzamento rasteiro de Piquerez. Vitor Roque disputou a bola com a Barboza e a viu passar perto do poste.





A formação carioca conseguiu equilibrar ações perto do intervalo, mas voltou a sofrer no começo do segundo tempo, com finalizações de Estêvão e Mauricio da entrada da área. Os termômetros apontavam 30º C, o que levou os dois treinadores a buscar fôlego nas alternativas do banco de reservas.

Publicidade





Abel Ferreira gastou quatro de cinco substituições possíveis -abrindo mão de Estêvão, que deixou o campo irritado-, e Renato Paiva usou todas a que tinha direito nos primeiros 90 minutos. Mesmo com gás novo, os dois times passaram a adotar uma cautela maior, evitando riscos e conduzindo o confronto para a prorrogação.





No tempo extra, Paulinho decidiu. Aos dez minutos, recebeu passe Richard Ríos na direita e driblou com facilidade Marlon Freitas. Seu chute de pé esquerdo foi levemente desviado em Barboza e entrou no canto direito de John. O camisa 10, então, fez cara de dor, foi substituído e viu seus companheiros sustentarem a vantagem.





Nos minutos finais, o Palmeiras teve de jogar com um a menos. Gustavo Gómez deixou o campo aos 13 do segundo tempo extra, expulso por ter segurado Barboza em tentativa de contra-ataque. Ele e Piquerez, que recebeu o segundo cartão amarelo, cumprirão suspensão nas quartas de final do Mundial.