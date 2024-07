Com vaga garantida pelo ranking mundial, atleta de Londrina fica fora dos Jogos de Paris

Um dos principais nomes do arremesso do peso do Brasil, a londrinense Livia Avancini, vive um drama às vésperas do início dos Jogos Olímpicos de Paris. Classificada entre as melhores do ranking mundial, a atleta da equipe IPEC Londrina/FEL ficou fora da convocação da CBAt (Confederação Brasileira de Atletismo) anunciada na segunda-feira (8).





A justificativa é que Avancini não teria cumprido os protocolos relacionados à realização dos testes antidoping, exigidos pela World Athetics (Associação Internacional de Federações de Atletismo).





Livia Avancini foi vice-campeã da última edição do Troféu Brasil, realizado no fim de junho. É atualmente a terceira colocada do ranking nacional e ocupa a 33ª colocação no ranking mundial. A londrinense soma nove medalhas consecutivas no Troféu Brasil. A única atleta brasileira convocada para os Jogos de Paris no arremesso do peso foi Ana Caroline Miguel, atual líder do ranking nacional.

Durante a divulgação da relação dos representantes do atletismo brasileiro nas Olimpíadas, o presidente da CBAt, Wlamir Motta Campos, afirmou que Livia e outros dois atletas - Max Batista (marcha atlética) e Igor Gabriel Soares (revezamento 4x 100m) - têm direito em participarem dos Jogos Olímpicos e garantiu que o trio fez ao menos três testes nos últimos meses, a contar de setembro de 2023, no período de 21 dias.





A alegação da World Athletics é que o período de 21 dias não teria sido respeitado, razão que inviabilizou a convocação dos três atletas.





"A CBAt recorreu à World Athletics para que esses atletas estivessem elegíveis, para que pudéssemos fazer a convocação hoje, mas houve uma negativa. Então nós iremos recorrer à Corte Arbitral do Esporte (CAS), na Suíça, vamos às últimas consequências para assegurar a participação desses atletas”, garantiu o dirigente.





