PM revista torcedores da Ponte Preta e impede confronto em jogo do Londrina EC

A PM (Polícia Militar) realizou uma operação de contenção neste sábado (18) para evitar confrontos entre torcedores do Londrina e da Ponte Preta, que se enfrentaram no VGD (Vitorino Gonçalves Dias) pelo jogo de ida da final da Série C do Campeonato Brasileiro. A partida ficou no zero a zero.





De acordo com informações da corporação, a ação foi deflagrada após denúncias de que integrantes da torcida organizada “Jovens da Ponte”, da Ponte Preta, estariam provocando desordem em diferentes pontos da cidade e ameaçando torcedores do LEC. Segundo a PM, mensagens com ameaças também foram enviadas a integrantes da diretoria do clube.





Publicidade

Publicidade

"Diante disso, contando também com o histórico violento da torcida 'Jovens da Ponte', foram abordados no endereço e passaram por revista pessoal, onde fora encontrado diversos matérias proibidos que demonstravam o intento violento da torcida", afirmou, em nota.





Os ônibus que transportavam os visitantes foram localizados na Avenida Santa Mônica, Jd. Ideal (Zona Leste), onde a PM realizou a abordagem e revista dos ocupantes. No interior dos veículos, foram apreendidos fogos de artifício, pedaços de madeira e outros materiais contundentes, que indicavam a intenção de promover violência. Todo o material foi recolhido e descartado.



