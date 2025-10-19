PM revista torcedores da Ponte Preta e impede confronto em jogo do Londrina EC

A PM (Polícia Militar) realizou uma operação de contenção neste sábado (18) para evitar confrontos entre torcedores do Londrina e da Ponte Preta, que se enfrentaram no VGD (Vitorino Gonçalves Dias) pelo jogo de ida da final da Série C do Campeonato Brasileiro. A partida ficou no zero a zero.
De acordo com informações da corporação, a ação foi deflagrada após denúncias de que integrantes da torcida organizada “Jovens da Ponte”, da Ponte Preta, estariam provocando desordem em diferentes pontos da cidade e ameaçando torcedores do LEC. Segundo a PM, mensagens com ameaças também foram enviadas a integrantes da diretoria do clube.
"Diante disso, contando também com o histórico violento da torcida 'Jovens da Ponte', foram abordados no endereço e passaram por revista pessoal, onde fora encontrado diversos matérias proibidos que demonstravam o intento violento da torcida", afirmou, em nota.
Os ônibus que transportavam os visitantes foram localizados na Avenida Santa Mônica, Jd. Ideal (Zona Leste), onde a PM realizou a abordagem e revista dos ocupantes. No interior dos veículos, foram apreendidos fogos de artifício, pedaços de madeira e outros materiais contundentes, que indicavam a intenção de promover violência. Todo o material foi recolhido e descartado.
Inicialmente, a polícia planejou escoltar os torcedores até a saída da cidade para garantir a segurança da partida. No entanto, após avaliação de risco, foi decidido que a entrada das torcidas organizadas seria retardada e controlada, permitindo o acesso ao estádio apenas de forma gradual e mediante nova revista.
Segundo o 5º Batalhão da PM, a operação foi articulada com dirigentes de ambas as equipes e com representantes das torcidas organizadas. Apesar das tentativas de descumprimento das orientações de segurança por parte dos torcedores visitantes, não houve registro de confrontos graves e o jogo transcorreu sem incidentes significativos.
Após a partida, a PM retardou novamente a saída dos torcedores da Ponte Preta para evitar o encontro com a do Londrina e depois escoltou os visitantes até a saída da cidade.
O Tubarão agora enfrenta a Macaca no próximo sábado (25), às 17h, no estádio Moisés Lucarelli, em Campinas, onde será conhecido o campeão da Série C.
TORCIDA ÚNICA
Na tarde deste domingo (19), o Governador do Paraná Ratinho Junior (PSD) se manifestou em suas redes sociais acerca do jogo entre Coritiba e Athletico-PR, às 18h30, no estádio Couto Pereira, em Curitiba.
Ratinho Junior afirmou que a rivalidade no clássico paranaense, válido pela 33ª rodada da Série B do Brasileiro, será acompanhada com máxima atenção das forças de segurança do Estado para garantir uma partida tranquila aos torcedores do Coxa e do Furacão.
O Governador completou dizendo que há a possibilidade do Paraná passar a adotar a política de torcida única nos estádios caso haja problemas ao longo do jogo. “Informo, entretanto, que caso a PM registre algum tipo de incidente, vamos atuar para que o Paraná adote torcida única nos estádios. Futebol deve ser sinônimo de alegria, jamais de selvageria”, afirmou.
(Com informações da Polícia Militar)