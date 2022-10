Policial militar de Londrina se destaca em torneios de luta de braço

Praticante de luta de braço, também conhecida como "arm wrestling", o Soldado Jean Marcos Teixeira, pertencente ao 5º Batalhão de Polícia Militar, de Londrina, vem se destacando em competições nos estados do Paraná e São Paulo.







O policial militar coquistou o segundo lugar no Campeonato Paranaense, disputado em Londrina-PR, no qual disputou a categoria 110 Sênior. Na Copa do Brasil, em Capivari (SP), Teixeira ficou em quinto lugar, na categoria 100 Sênior.

