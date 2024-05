Por 'novo planejamento', Londrina EC demite técnico Emerson Ávila

Em meio a disputa da Série C, o Londrina resolveu mudar a rota do seu futebol e demitiu o técnico Emerson Ávila na manhã de terça-feira (14). O treinador e mais três integrantes da comissão técnica deixam o clube justamente após a primeira vitória no Brasileiro. O LEC ainda não anunciou o novo comandante.







Na nota que comunicou o desligamento de Ávila, o Tubarão ressaltou que a mudança no comando faz parte de uma reformulação do departamento de futebol alviceleste. "A decisão é o movimento inicial de uma nova etapa do planejamento do Departamento de Futebol do clube", publicou o LEC.



Junto com Ávila deixaram o clube o auxiliar Márcio Goiano, o preparador físico Quintiliano Lemos e o preparador de goleiros Edson Sábia, que estava no LEC desde 2011. Com exceção de Sábia, os outros três profissionais foram contratados pela Squadra Sports, dona da SAF do LEC, no final do ano passado.





De forma interina, o time passa a ser dirigido por Allan Santiago, técnico da equipe sub-20. No fim da semana passada, a nova direção do clube já havia demitido 12 funcionários que trabalhavam na parte operacional do CT.

Emerson Ávila dirigiu o Londrina em 18 partidas, com cinco vitórias, sete empates e seis derrotas. Levou o Tubarão até as quartas de final do Campeonato Paranaense e deixa o time na 10ª colocação da Série C, com cinco pontos em quatro rodadas.





O time havia conquistado a primeira vitória na competição no último sábado ao fazer 2 a 0 no ABC, em Natal.

A demissão pegou de surpresa muitos profissionais do clube e também a torcida. Apesar de um aproveitamento baixo no comando da equipe, Ávila havia passado ileso em dois momentos bem complicados da sua trajetória.





A goleada de 6 a 0 sofrida para o Athletico na eliminação do Paranaense e depois os 4 a 0 para o Ypiranga pela segunda rodada do Brasileiro, em pleno estádio do Café.





