Prefeitura de Cambé oferece atividades gratuitas no Centro da Juventude

A Prefeitura de Cambé (Região Metropolitana de Londrina) está com inscrições abertas para várias oficinas esportivas e culturais e atividades de lazer gratuitas no Centro da Juventude. Também são disponibilizadas bolsas mensais de R$ 306 para os Agentes de Cidadania que se predispõem a levar mais conhecimento para a comunidade. As matrículas para as atividades de 2025 vão até a próxima sexta-feira (7), no próprio Centro da Juventude, localizado na Avenida Pedro Viriato Parigot de Souza, 953.





Dentre as atividades ofertadas estão: arteterapia, balé, basquete, desenho, futsal masculino, futsal misto, ginástica rítmica, handebol misto, judô, kickboxing, musculação, taekwondo, teatro, tênis de mesa, vôlei feminino, vôlei misto e wrestling. Algumas oficinas ainda são feitas em parceria com a Secretaria Municipal de Educação e Cultura, e ao longo do ano, a coordenação do Centro destacou que vai buscar novas parcerias para ampliar a gama de serviços e contribuir com a formação e o desenvolvimento do espaço.

Podem se matricular crianças a partir dos cinco anos. Para isso, é só comparecer ao Centro da Juventude com RG e CPF do aluno (caso não tenha, levar certidão de nascimento);comprovante de residência atualizado; e RG e CPF do responsável para menores de idade. O Centro funciona das 8h30 às 11h30 e das 13h às 17h.





A coordenadora do Centro da Juventude, Silmeri Rossi, destacou que o espaço está sendo organizado para levar mais esporte, cultura, cidadania e até qualificação profissional em breve para crianças, jovens e adultos, mas também é aberto para a comunidade. Por meio de parcerias, equipes esportivas e a Polícia Militar utilizam a sala de treinamentos, mulheres promovem oficinas, entre uma série de outras ações. É um espaço com foco na juventude, mas que trazer inúmeros benefícios para toda a sociedade.

“Convidamos todas as crianças, adolescentes, juventude e comunidade de Cambé para fazer parte das ações do Centro da Juventude. Esse é um espaço de integração, socialização, que visa sempre promover a qualidade de vida e o desenvolvimento integral. Estamos de portas abertas”, ressaltou a coordenadora.





Agente de Cidadania

Outra ação desenvolvida no Centro da Juventude é o Agente de Cidadania. Em parceria com o Governo do Estado, jovens e adolescentes de 14 a 24 anos recebem bolsa mensal de R$ 306 para levar mais conhecimento para a comunidade. Os Agentes de Cidadania podem atuar como monitores junto a professores, ou apresentar um projeto para ministrar aulas ou oficinas com acompanhamento e assessoria de responsável.





“Esse é um projeto muito legal também onde o jovem é protagonista, e vai poder dividir e socializar o conhecimento que ele tem para outras pessoas”, disse Silmeri.





Mais informações podem ser obtidas no telefone (43) 3174-0519.





