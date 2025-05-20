Proposta da Adidas no Corinthians será debatida após votação de impeachment do presidente

O departamento jurídico do Corinthians solicitou ao Cori (Conselho de Orientação) do clube, nesta segunda-feira (19), uma oportunidade de apresentar oficialmente a proposta do patrocínio da Adidas, em troca da atual fornecedora, a Nike. Sem citar nominalmente a marca, o tema foi tratado na comunicação como "a apresentação de um grande patrocínio". Em resposta, o Cori disse que o assunto só será debatido após a votação do impeachment.





Os conselheiros votarão pelo afastamento ou não do presidente Augusto Melo na próxima segunda-feira, 26 de maio. A data sugerida para o encontro foi 2 de junho.





Fontes do Conselho afirmam que seria "imprudente" tratar de um assunto dessa relevância agora. nesta terça-feira (20), o termômetro da votação, que acontecerá no Parque São Jorge, aponta para o afastamento do mandatário na semana.





Por outro lado, o conservadorismo do Cori preocupa a diretoria, que entende o patrocínio como algo para além da gestão. A dimensão e os valores envolvidos, que devem chegar a R$ 1 bilhão, seriam inéditos na história do clube.





Atualmente, a Nike paga R$ 30 milhões por ano, valor considerado abaixo do mercado. A diretoria também está insatisfeita com a qualidade do serviço prestado pela representante da Nike no Brasil, a Fisia - do grupo SBF - que assumiu o controle da distribuição desde de 2020. Quando o contrato foi inicialmente assinado, a Nike Inc. ainda mantinha atividades em solo brasileiro.



