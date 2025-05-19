Rodrigo Garro é novidade em treino do Corinthians

O Corinthians retornou às atividades para uma semana cheia de compromissos. Nesta segunda-feira (19), no CT. Dr. Joaquim Grava, o Timão iniciou os trabalhos de olho nos compromissos contra o Novozirontino, pela Copa do Brasil, e contra o Atlético-MG, pelo Campeonato Brasileiro.





Os atletas que jogaram mais de 45 minutos na vitória sobre o Santos realizaram um trabalho regenerativo na parte interna do CT. Os demais jogadores foram ao campo logo após uma ativação na academia. No gramado, o técnico Dorival Júnior aplicou um trabalho técnico de enfrentamento em campo reduzido. Cobranças de falta também foram trabalhadas nesta manhã.

O meia Rodrigo Garro iniciou trabalho de transição junto ao departamento de preparação física e atividades parciais com o elenco.





A equipe corinthiana volta a treinar na manhã desta terça-feira (20) para realizar os últimos ajustes para o duelo de volta da terceira fase da Copa do Brasil. O Timão enfrenta o Novorizontino às 21h30 de quarta-feira (21), na Neo Química Arena. O Alvinegro venceu o duelo de ida por 1 a 0 com gol de Héctor Hernández. A partida contra o Atlético-MG, pelo Brasileirão, será realizada no sábado (24) na Arena MRV.



