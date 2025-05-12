Pulgar e Allan sofre lesão e desfalcam Flamengo no jogo de quinta contra LDU

Após exames médicos feitos na manhã nesta segunda-feira (12) os volantes Erick Pulgar e Allan tiveram lesões confirmadas e desfalcam o Flamengo na partida desta quinta-feira, contra a LDU (Liga Deportiva Universitaria), no Maracanã, pela Libertadores.





Ambos tiveram lesões constatadas no músculo posterior da coxa direita. As contusões aconteceram durante a vitória por 1 a 0 sobre o Bahia, no último sábado, no Maracanã. Eles já iniciaram tratamento no Ninho do Urubu.

A dupla se machucou ainda no primeiro tempo. Pulgar tem sido destaque na temporada e Allan ganhou uma vaga entre os titulares diante dos baianos.





O volante Evertton Araújo se torna favorito para ocupar uma das vagas. Já o uruguaio De la Cruz deverá ser o outro jogador a retornar ao time.

Confira a nota oficial do Flamengo:





"Exame de imagem realizado no domingo (11), após substituição no primeiro tempo de Flamengo x Bahia no dia anterior, constatou uma pequena lesão no músculo posterior da coxa direita nos dois atletas. Ambos iniciaram tratamento com o Departamento Médico do clube já no sábado (10)".



