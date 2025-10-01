Quirino supera desafios no Londrina EC e se torna peça decisiva

O centroavante Quirino se transformou em uma das principais peças do Londrina na fase decisiva da Série C do Campeonato Brasileiro. Protagonista nos confrontos contra o Caxias, o atacante balançou as redes no empate por 1 a 1, no estádio Vitorino Gonçalves Dias (VGD), e voltou a ser decisivo na vitória por 1 a 0, no último domingo (28), no estádio Centenário, em Caxias do Sul.





Revelado pelo próprio Tubarão e com o acesso à Série B em 2015 no currículo, Quirino retornou ao clube nesta temporada, mesmo tendo em mãos propostas mais atrativas do ponto de vista financeiro. Para o jogador, a escolha teve um peso simbólico.

“Não foi por acaso que estou aqui no Londrina, eu decidi estar aqui. Apareceram outras coisas para mim, mas eu quis representar a camisa do Londrina. Deus vem me honrando nessas últimas partidas com gols. Fico feliz em ajudar o clube”, afirmou o camisa 9, hoje dono absoluto da posição que, até pouco tempo atrás, era ocupada por Eliel.





Os dois chegaram a dividir espaço no time titular em uma série de partidas, mas a formação não trouxe bons resultados. A mudança ocorreu contra o Floresta, quando Roger optou por iniciar com Eliel como referência ofensiva. No entanto, diante do Caxias, o treinador voltou a apostar em Quirino, que respondeu com atuações decisivas.

“Vamos procurar fazer de tudo para colocar o Londrina na Série B. A vitória dá uma força maior. A equipe apresentou um bom futebol nos outros jogos também, mas as vitórias não vieram. Estávamos em bom ritmo, a bola passava pela área, mas não conseguíamos concluir. Nessas duas últimas partidas fui feliz em marcar e seguimos firmes. Ainda não tem nada ganho. São dois jogos dificílimos e vamos buscar o acesso até o fim”, ressaltou o atacante de 31 anos. Desde que retornou, Quirino já soma três gols pelo Londrina, um contra o CSA, logo em sua estreia, ainda na primeira fase, e os dois diante do Caxias.





Com a experiência de quem já viveu diversas decisões, Quirino adota cautela na reta final, mas demonstra confiança. “Agora estamos perto. Faltam duas partidas. Vamos para o Ceará em busca da vitória, mas, se não der, precisamos ser maduros para somar ponto lá e não nos complicarmos na reta final”, projetou o centroavante sobre o confronto de domingo (5), contra o Floresta, às 16h30, no estádio Domingão, em Horizonte (CE).

O Londrina depende de uma combinação simples para garantir matematicamente a vaga na Série B: vencer fora de casa e torcer por um tropeço do São Bernardo.





Quase no Caxias

O destino quis que Quirino brilhasse justamente contra o time que, semanas antes, havia sondado sua contratação. O Caxias chegou a demonstrar interesse, mas a negociação não avançou.

“Oficialmente não chegou (proposta), mas a imprensa me procurou para saber se estava rolando algum acerto. Ninguém da diretoria me procurou. Outros clubes também me sondaram naquela janela de dez dias do Mundial de Clubes, mas a Ferroviária não quis me liberar”, recordou.





O atacante garante que a decisão de retornar ao Londrina foi pessoal. “Fiquei lá naquele momento, mas depois avançamos com o Londrina e, graças a Deus, eu vim. Vim porque queria estar aqui, estou no lugar certo”, comemorou o jogador, que tem oito acessos no currículo.

