Contra o Coritiba, Tubarão busca o título estadual no sub-20 após 4 anos

Após o empate por 1 a 1 no jogo de ida, Londrina e Coritiba decidem neste sábado (7) o título do Campeonato Paranaense Sub-20. A partida começa às 15h, no Estádio Couto Pereira, em Curitiba. Em caso de novo empate, a decisão será nos pênaltis.





O técnico Márcio Santos disse que a semana de trabalho da equipe foi “muito boa” e que os atletas estão focados. Não é para menos, já que uma vitória garantirá o título do Tubarãozinho após quatro anos, quando conquistou a taça em cima do mesmo Coritiba.

Publicidade

Publicidade





“Agora é só pensar no jogo para que a gente possa fazer uma grande partida e conquistar o objetivo principal, que é ser campeão”, afirmou Santos antes da viagem da equipe para a capital paranaense.





Mas apesar da expectativa do técnico, quem vai comandar interinamente a equipe é Fonseca Jr., auxiliar do time principal do LEC, já que Márcio Santos está suspenso.

Publicidade





“É uma final e final demanda concentração dobrada. A expectativa é muito boa. Sabemos que o confronto está aberto, que [o primeiro] jogo foi muito equilibrado. Temos total condição de sair de lá campeões”, projetou Fonseca Jr, que é filho do técnico do time profissional do Londrina, Roberto Fonseca.





Vestindo a braçadeira de capitão, o zagueiro Wallace disse que essa é uma responsabilidade boa e reflete a confiança da comissão técnica no seu trabalho.





“Eu estou aqui para ajudar. No que eu puder ajudar dentro de campo, orientar meus companheiros, vou ajudar para a gente se consagrar campeão”. Outro trunfo da equipe é o atacante Brandão, artilheiro do campeonato, com 20 gols (inclusive o da primeira final).





Leia a reportagem completa na FOLHA DE LONDRINA: