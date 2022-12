Rei Pelé é homenageado com coroa em perfil do Santos nas redes sociais

Uma coroa substituiu o brasão do Santos no perfil oficial do time no Instagram, em homenagem ao Rei Pelé, morto nesta quinta-feira (29) em decorrência de um câncer de cólon, em São Paulo. Junto à imagem, apenas a palavra "eterno" foi usada como legenda, como símbolo da grandiosidade do maior jogador da história, que conquistou cinco títulos mundiais -dois pelo clube e três pela seleção brasileira.



Esse é o segundo tributo do clube ao ídolo nesta semana. Na terça-feira (27), o time divulgou seu novo escudo, que também carrega uma coroa -desta vez acima do distintivo. Posicionado entre as estrelas referentes aos títulos mundiais de 1962 e 1963, conquistados pelo clube nos anos dourados do Rei do Futebol, o símbolo da realeza representa a presença do Rei na história do Santos.



O novo brasão passará a ser usado em 4 de janeiro, com estreia durante a primeira partida do sub-20 pela Copinha, no jogo contra o São Raimundo-RR, em Santo André.