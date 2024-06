Rio Branco dispara e Paraná Clube oscila na Divisão de Acesso do Paranaense

Quem esperava um Paraná Clube atropelando todo mundo na Divisão de Acesso, tem visto um outro clube dominando a segunda divisão do Campeonato Paranaense. Com mais da metade da primeira fase disputada, o Rio Branco lidera com folga a competição e é o único com 100% de aproveitamento.







Após cinco rodadas, o time do litoral venceu todas as partidas, inclusive o confronto com o Paraná por 2 a 1, e está folgado na primeira colocação com 15 pontos. A equipe comandada pelo técnico Fahel Júnior marcou 11 gols e sofreu apenas quatro.

Faltando quatro rodadas para o fim da primeira fase , o Leão da Estradinha está praticamente garantido na semifinal. As outras três vagas estão em aberto e a disputa promete ser acirrada.





Paranavaí, Paraná e Patriotas somam 10 pontos e fecham o G4. Com 12 pontos ainda em disputa, pelo menos quatro clubes têm chances reais de classificação. Iguaçu, Apucarana e Foz do Iguaçu, todos com seis, e Nacional, com cinco, ainda estão na briga.

Depois aparecem Laranja Mecânica com dois pontos e o lanterna Grêmio Maringá, que perdeu os cinco jogos até aqui.





O Grêmio contratou vários medalhões para o Estadual, entre eles o meia Celsinho, ex-LEC, mas não engrenou. Após a goleada por 5 a 0 sofrida para o Iguaçu, em casa, Celsinho deixou a equipe do Grêmio e rescindiu o contrato.





Depois de começar com duas vitórias e estádios cheios, com jogos na Arena da Baixada e Couto Pereira, o Paraná perdeu alguns pontos importantes nas últimas rodadas e viu aumentar a desconfiança do seu torcedor em relação ao desempenho do time.





