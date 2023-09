Roberto Fonseca ganha novas opções para duelo entre Londrina EC e Sport

O Londrina voltou aos treinos nesta segunda-feira (18) e iniciou a preparação para a partida contra o Sport, no próximo sábado, na Ilha do Retiro. O técnico Roberto Fonseca tem duas opções a mais para montar o time em busca de reabilitação na Série B.





O lateral-direito Lucas Mendes, último reforço anunciado no final da semana passada, já está regularizado e deve ser a grande novidade do time em Recife. O jogador foi contratado a pedido do treinador e estava atuando pelo Remo.

Como o clube podia fazer apenas mais uma contratação, Fonseca entendeu que a carência no lado direito da defesa era a mais urgente e indicou o atleta de 22 anos.





Lucas Mendes vai ocupar a vaga de Ezequiel, titular em grande parte da Série B, mas que caiu muito de rendimento nas últimas rodadas.

Além disso, Ezequiel está suspenso com o terceiro cartão amarelo. A outra opção para o setor é o garoto Igor França. No entanto, o jogador participou de apenas duas partidas até aqui, entrando sempre no final dos jogos.





Quem também está à disposição de Roberto Fonseca é o atacante espanhol Mauro Bravo. Apesar de já estar treinando há quase um mês no clube, o jogador só foi regularizado na última semana. No empate com o Ituano, Bravo ficou no banco de reservas e não foi utilizado.





Faltando 10 rodadas para o fim da Série B, o LEC segue em situação delicada na competição. O Tubarão é o penúltimo colocado, com 21 pontos, e tem nove pontos a menos que o Avaí, primeiro time fora da zona do rebaixamento. O Alviceleste venceu apenas um jogo nas últimas 11 partidas.





