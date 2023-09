Londrina Esporte Clube anuncia novo lateral-direito e fecha ciclo de contratações

O Londrina Esporte Clube anunciou na tarde desta sexta-feira (15) a contratação do lateral-direito Lucas Mendes. O jogador atuou pelo Remo na Série C e é o último reforço do Tubarão para a reta final da Série B. A janela de transferências fecha justamente nesta sexta-feira.





Com a contratação de Lucas Mendes, o LEC chega a 58 jogadores inscritos no Brasileiro, número limite previsto no regulamento. Ainda nesta última janela do ano, o Alviceleste já havia anunciado o atacante William Barbio e o meia espanhol Mauro Bravo.







Aos 24 anos, Lucas Mendes já passou por clubes como Bahia, Botafogo- PB, São Caetano, Ferroviária e Operário. O lateral participou de 30 jogos pelo Remo na temporada, sendo 12 na série C. O time paraense não se classificou para a segunda fase do Brasileiro. Lucas Mendes chega para disputar posição com Ezequiel e Igor França.





