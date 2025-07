Rodrygo some no mata-mata e encerra Mundial como última opção no 'novo' Real

O atacante Rodrygo se despediu do Mundial tendo jogado por apenas quatro minutos pelo "novo" Real Madrid em todo o mata-mata. O brasileiro nem sequer entrou em campo na eliminação para o PSG, nesta quarta-feira (09), na semifinal. Ele foi preterido mais uma vez do time titular e, mesmo com a equipe perdendo por 3 a 0 ainda no primeiro tempo, não foi acionado no banco de reservas.





O camisa 11 só atuou por menos de cinco minutos, fora acréscimos, entre os 270 minutos do Real na fase eliminatória. O atacante de 24 anos também ficou no banco durante todo o confronto das oitavas, contra a Juventus, e só foi acionado aos 41 do segundo tempo durante a partida contra o Borussia Dortmund.

Rodrygo terminou o Mundial como última opção de Xabi Alonso para o ataque. O treinador recém-contratado manteve o jovem Gonzalo García no onze inicial durante a campanha e incluiu Mbappé quando o francês se recuperou de gastroenterite. Quando precisou recorrer aos reservas, o brasileiro ficou atrás de Arda Guler, titular contra o PSG, e Brahim Diaz, que substituiu Vini Jr durante o jogo da semi.





O ex-Santos até começou o torneio sendo titular e deu assistência antes de sumir. Ele esteve na primeira escalação do novo técnico e deu o passe para o gol de Gonzalo no empate com o Al-Hilal. Depois, ainda na fase de grupos, não foi utilizado contra o Pachuca e entrou na metade do segundo tempo contra o Salzburg.

Rodrygo passou a lidar com status de coadjuvante no decorrer da temporada e viu sua situação no Real mudar. Com menos protagonismo em campo, o brasileiro começou a ser especulado em outros times e pode movimentar o mercado da bola, embora tenha contrato com o clube merengue por mais três anos, até o final de junho de 2028.