Roger classifica próximo adversário do Londrina EC como "rival pessoal"

O Guarani vive bom momento após início irregular na Série C, se reabilitou, e chega embalado para o confronto com o Londrina no Vitorino Gonçalves Dias (VGD). A equipe de Campinas não perde há cinco jogos e soma três vitórias consecutivas. Com 14 pontos, o Bugre ocupa a 10ª colocação, um ponto atrás do Brusque, que fecha o G8.





O técnico Roger Silva admitiu após a vitória sobre o Retrô que vê o time alviverde de Campinas com um “rival pessoal”. “Tenho muito respeito, mas é um adversário pessoal meu, vocês sabem. Eu sou da outra extremidade da cidade, da avenida. Vou entregar o meu melhor para vencer, e costumo vencê-los”, brincou o comandante do LEC.

O técnico Marcelo Fernandes, do Guarani, elogiou o Londrina, mas não citou o trabalho de Roger, e sim o antigo comandante do LEC, Claudinei Oliveira, a quem tratou como “amigo pessoal”. Ainda assim, pregou respeito ao confronto fora de casa.





“O Londrina é uma grande equipe, um time forte, com muita imposição e intensidade nos duelos. Será um jogo difícil na casa deles”, analisou o treinador do Guarani, que ressaltou a boa fase de sua equipe, mas alertou para a necessidade de manter os pés no chão.





“O Guarani mostrou que entrou de vez no campeonato, são cinco jogos sem perder. Temos que manter a humildade, reconhecer nossas limitações e saber que enfrentaremos um adversário muito difícil, que é o Londrina”, concluiu.





