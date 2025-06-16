Roger elogia reservas, mas evita euforia após vitória do Londrina

O técnico Roger Silva comemorou a vitória do Londrina por 2 a 1 diante do Figueirense, no domingo (15), mas não quer qualquer tipo de euforia após o segundo triunfo do time no estádio Vitorino Gonçalves Dias (VGD) no Campeonato Brasileiro da Série C.

Questionado sobre a mudança no estilo de jogo em relação a Claudinei Oliveira, que saiu para comandar o Paysandu, Roger deixou claro que o objetivo é melhorar o trabalho que já vinha sendo feito pelo antigo comandante alviceleste.

“A ideia não é acabar com nada, mas melhorar o que acho que pode ser melhorado. Com certeza, a equipe do segundo tempo, o comportamento, tem mais a ver com as nossas ideias. É uma equipe que passa melhor a bola, que erra menos, que tem mais a bola. Automaticamente você começa a ter mais posse e dificultar as ações do adversário”, indicou Roger sobre as trocas.





Na volta para o segundo tempo, ele surpreendeu ao sacar João Vitor, Gustavo França e Henrique para mandar a campo Cedric, Robson Duarte e Vitinho. As mudanças surtiram efeito rapidamente e o Londrina precisou de 20 minutos para virar a partida e confirmar a vitória.

“A troca pelo Vitinho foi porque ele chamou muito nossa atenção durante a semana, no um contra um, com versatilidade, corta para dentro, tem talento. O Robson (Duarte) fez uma semana brilhante, estava motivado, feliz. O João (Tavares, que fez a estreia) também teve uma excelente semana. Os demais também fizeram uma grande semana. O que eu quero é criar uma expectativa no grupo, é isso que eu quero. Todos são importantes”, seguiu.





Roger quer tempo

A vitória deu tranquilidade para o início de trabalho de Roger Silva, que vai comandar sessões de treinos quarta (18), quinta (19) e sexta-feira (20), até o sábado (21), quando o LEC marcou um jogo-treino, contra adversário ainda não confirmado, no VGD.





“Fiquei um ano e seis meses com o mesmo elenco no Athletic-MG na minha última passagem. Com tempo, a chance de dar certo é muito maior. Precisamos de tempo, vídeos, conversas. Houve uma melhora, sim. No intervalo, eu pedi para que parássemos de errar quando retomássemos a bola. Pegávamos e errávamos, isso diminuía a chance. No segundo tempo, fomos mais lúcidos. Então, com um time mais lúcido e com a qualidade que temos, temos muita chance. O mais importante era a vitória. Precisávamos vencer, trazer o torcedor de volta, dar confiança ao trabalho”, destacou o técnico do Tubarão.





