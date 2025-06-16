Santos troca chefe de preparação física após zerar departamento médico

O Santos trocou a chefia da preparação física após zerar o departamento médico. Fábio Mahseredjian é o novo chefe da preparação física do Santos. O cargo era ocupado por Tulio Flores, que agora aparece apenas como "preparador" no material oficial do clube.





Fábio chegou na comissão técnica de Cleber Xavier e é considerado uma referência na profissão. Ele trabalhou na seleção brasileira, Corinthians e Flamengo com Tite. O Santos entendeu que a preparação física melhorou a partir da chegada de Mahseredjian. Havia reclamações sobre Guilherme Gomes, preparador do ex-técnico Pedro Caixinha.

Cadastre-se em nossa newsletter CADASTRAR Obrigado por se inscrever! Em breve entraremos em contato

Publicidade

Publicidade





Com Fábio Mahseredjian, os índices de performance coletados pelo GPS melhoraram. O Santos tem terminado os jogos mais "inteiro". Os minutos finais eram uma preocupação anteriormente. O trabalho também apareceu no departamento médico, em conjunto com os demais profissionais da saúde. Não há jogadores lesionados atualmente.

Publicidade





O Santos saiu de férias sem nenhum atleta no DM. O time praiano terá elenco completo na volta do recesso, dia 27 de junho, para se preparar para o restante da temporada.



