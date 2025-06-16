Pesquisar

ANUNCIE

Sua marca no Bonde

Canais

Serviços

Publicidade
Publicidade
Mudança nos bastidores

Santos troca chefe de preparação física após zerar departamento médico

UOL/Folhapress
16 jun 2025 às 15:43

Compartilhar notícia

Divulgação/Santos FC
Publicidade
Publicidade

O Santos trocou a chefia da preparação física após zerar o departamento médico. Fábio Mahseredjian é o novo chefe da preparação física do Santos. O cargo era ocupado por Tulio Flores, que agora aparece apenas como "preparador" no material oficial do clube.


Fábio chegou na comissão técnica de Cleber Xavier e é considerado uma referência na profissão. Ele trabalhou na seleção brasileira, Corinthians e Flamengo com Tite. O Santos entendeu que a preparação física melhorou a partir da chegada de Mahseredjian. Havia reclamações sobre Guilherme Gomes, preparador do ex-técnico Pedro Caixinha. 

Cadastre-se em nossa newsletter

Publicidade
Publicidade


Com Fábio Mahseredjian, os índices de performance coletados pelo GPS melhoraram. O Santos tem terminado os jogos mais "inteiro". Os minutos finais eram uma preocupação anteriormente. O trabalho também apareceu no departamento médico, em conjunto com os demais profissionais da saúde. Não há jogadores lesionados atualmente. 

Publicidade


O Santos saiu de férias sem nenhum atleta no DM. O time praiano terá elenco completo na volta do recesso, dia 27 de junho, para se preparar para o restante da temporada.


Leia também:

Imagem
Cinebiografia de Ney Matogrosso estreia no streaming
Segundo a Netflix, o filme já foi visto por mais de 620 mil espectadores.
Santos FC Santos Departamento Médico Preparador físico
Publicidade
Publicidade

Continue lendo

Últimas notícias

Publicidade

Jornais

YOUTUBE

Portais

Anuncie

Outras empresas