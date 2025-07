SAF do Cianorte avança em projeto de expansão do clube com foco na base

Desde que teve sua SAF (Sociedade Anônima do Futebol) adquirida por um grupo de investidores sul-coreanos, em fevereiro de 2024, o Cianorte vive uma nova fase de expansão. A SAF, que tem como prioridade o investimento em estrutura e formação de atletas, colocou em prática um projeto ambicioso de modernização do clube, com foco nas divisões de base e na construção de um centro de treinamento de alto nível.





A transição de comando veio acompanhada por mudanças na gestão. O então presidente Lucas Franzato deixou o cargo, mas segue como acionista do clube. A presidência passou para Gustavo Carmo, ex-jogador com passagens por clubes como o Maringá e que atua no Cianorte desde 2022. Já a gestão da SAF tem como Consultor Esportivo o nome de Bruno Martins.

Cadastre-se em nossa newsletter CADASTRAR Obrigado por se inscrever! Em breve entraremos em contato

Publicidade

Publicidade





Atualmente disputando a Série D do Campeonato Brasileiro, o Cianorte tem como meta alcançar a Série B nos próximos anos. Mas o foco principal da SAF não está apenas no resultado esportivo imediato. O objetivo é estruturar o clube com bases sólidas e sustentáveis, tanto dentro quanto fora de campo.





A grande vitrine desse processo é a expansão do centro de treinamento, que já teve 80% das obras da primeira fase concluídas. O novo CT contará com três campos de futebol, sala de fisioterapia, academia com equipamentos modernos, área com piscina e banheiras de gelo, vestiários, bloco administrativo, espaço para a comissão técnica do time profissional, estrutura para as categorias de base, refeitório, auditório, salão de jogos e alojamento para os atletas do time principal. Um dos campos também terá arquibancada para receber jogos-treino. A previsão é de que essa primeira etapa seja finalizada até dezembro de 2025.

Publicidade





O investimento em estrutura é acompanhado por um trabalho contínuo na formação de atletas. O desenvolvimento das categorias de base é prioridade da SAF, e a experiência de Bruno Martins na área é vista como um diferencial para alcançar os objetivos.





"Acreditamos que o futebol moderno precisa de estrutura, metodologia e visão de longo prazo. Nosso projeto no Cianorte vai muito além da busca por resultados imediatos. Queremos formar atletas, profissionais e um clube forte, sustentável e com raízes sólidas no futebol brasileiro", destacou o Consultor Desportivo do Cianorte.

Publicidade





A partir de 2026, o projeto segue com uma nova fase de expansão. Entre as metas estão a construção de dois alojamentos destinados às categorias sub-17 e sub-20 e a criação de uma nova estrutura para recepção de familiares dos atletas jovens e representantes de outros clubes. Essa etapa será desenvolvida em parceria com a CFG Partners, assessoria especializada em captação de recursos com experiência no mercado nacional e europeu.





“Essa nova fase reforça nosso compromisso com a formação integral dos jovens atletas. Queremos oferecer não apenas estrutura esportiva de ponta, mas também um ambiente acolhedor, que valorize a presença da família e facilite a integração com o mercado do futebol. É um passo fundamental para consolidar o Cianorte como referência nacional em desenvolvimento de base”, finalizou Bruno Martins.