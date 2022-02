Santos anuncia saída de Fábio Carille antes de clássico com o São Paulo

Fábio Carille, 48, não é mais técnico do Santos. A saída do treinador foi anunciada pelo clube nesta sexta-feira (18), no dia seguinte à derrota por 3 a 2 para o Mirassol, pela sétima rodada do Campeonato Paulista.

O time alvinegro chegou a estar perdendo por 3 a 0 com apenas 35 minutos de partida. A reação na etapa final, porém, não foi suficiente para evitar o revés no interior do estado.

No domingo (20), o time da Vila Belmiro recebe o São Paulo, seu primeiro clássico na temporada.





Carille, que comandou o Santos por pouco menos de seis meses, ajudou o clube a evitar o rebaixamento no Campeonato Brasileiro do ano passado, mas não resistiu ao início irregular de Estadual.





No Paulista, o Santos é o segundo colocado do Grupo D, com nove pontos conquistados, quatro a menos do que o líder Red Bull Bragantino. A campanha no torneio é de duas vitórias, três empates e duas derrotas.

Fábio Carille chegou em setembro do ano passado para o lugar de Fernando Diniz e esteve à frente da equipe em 25 jogos, com nove vitórias, nove empates e sete derrotas -48 % de aproveitamento.