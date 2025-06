Santos avalia uma possível contratação de laterais-direitos estrangeiros

'Como Treinar Seu Dragão' domina pré-estreias neste fim de semana em Londrina

Um dos mais queridos enredos do público ganha um live-action mais que aguardado: “Como Treinar Seu Dragão” domina as salas de cinema em sua pré-estreia, com sessões de sábado (7) a quarta-feira (11), no Cinesystem (Londrina Norte Shopping).