Santos deve 'ignorar' repercussão negativa para contratar lateral

O Santos deve "ignorar" a repercussão negativa nas redes sociais para contratar o lateral-direito do São Paulo, Igor Vinicius. O clube santista informou que não vai voltar atrás na negociação. A diretoria viu a repercussão negativa, mas entende que não pode se basear pelos comentários da internet. Igor já tem bases salariais acertadas com o clube.
O lateral, de 28 anos, tem a aprovação do técnico Cleber Xavier, do executivo Alexandre Mattos e do setor de análise de mercado. Todos entenderam que é uma boa negociação. Financeiramente, o acordo também é positivo para o Santos. Igor Vinicius vai chegar de graça. O São Paulo vai manter parte dos direitos econômicos.
O último entrave é médico: Igor conviveu com uma lombalgia. O Santos quer entender a gravidade do problema e se ele ficaria fora de treinos e jogos.
Se contratado, o lateral-direito vai voltar para o clube onde fez boa parte das categorias de base. Ele ficou por cinco anos no Santos, mas saiu antes de ser promovido ao elenco profissional e foi para o Ituano. De lá, atuou por Ponte Preta e chegou ao São Paulo em 2019.
Mesmo com Igor, o Santos vai tentar Mayke. O Palmeiras só vai abrir negociação depois de sua participação no Mundial de Clubes. O time santista está confiante pela contratação. Aderlan não transmite confiança, enquanto JP Chermont deve ser negociado.
