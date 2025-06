Santos inicia semana decisiva negociando a renovação de Neymar e reforços

O Santos inicia uma semana decisiva por Neymar e reforços para a temporada. O clube espera avançar ou até fechar a renovação com o atacante nos próximos dias. O contrato terminará na próxima segunda-feira (30).





O Peixe vê a "negociação avançada", mas ainda não teve a resposta oficial de Neymar. O pai do jogador afirmou que ouviria propostas de outros clubes. O presidente Marcelo Teixeira diz que só o Fluminense fez oferta.

O Santos espera que o "sim" não exceda o vínculo. A reapresentação do elenco pós-férias está marcada para sexta-feira. Neymar treinar seria um bom indício da permanência.

O Peixe mudou os moldes do possível novo contrato. O valor fixo do salário poderia ser aumentado, mas a exploração de direitos de imagem seria coletiva, não individual. A equipe santista alongou um débito de R$ 85 milhões a Neymar em parcelas até dezembro de 2026.





"Estamos avançando muito na negociação e estamos bem próximos de um novo acordo para possibilitar a permanência do Neymar por um novo período", disse Marcelo Teixeira, em entrevista à Rádio Bandeirantes.

E OS REFORÇOS?





O Santos espera avançar por contratações nos próximos dias. O Peixe não anunciou novidades desde que o executivo de futebol Alexandre Mattos chegou. Dois nomes são quase certos: o lateral-direito Igor Vinicius e o volante Willian Arão. O Santos conta com a dupla.

Igor Vinicius rescindirá com o São Paulo para chegar ao Peixe, onde atuou na base. O Tricolor topou antecipar a saída, que seria no fim do ano, em troca de um percentual dos direitos econômicos. Faltam os exames médicos.





Willian Arão chega livre após passagem pelo Panathinaikos. Ele já foi aprovado em parte dos exames. A condição física animou os profissionais do Santos.

O clube também quer outro lateral-direito, um zagueiro e um ponta. Essas negociações, pelo que o UOL apurou, ainda não esquentaram. O perfil é de atletas livres, em fim de contrato, empréstimos ou trocas. O Peixe tem pouco dinheiro.





Um dos alvos é Mayke, do Palmeiras. O rival, porém, só topa negociar depois de sua participação na Copa do Mundo de Clubes.





Outro objetivo da diretoria é negociar atletas em breve para aliviar as contas. Dois dos mais cotados são o lateral-direito JP Chermont e o volante Vinicius Zanocelo. O goleiro Gabriel Brazão tem várias sondagens, mas o Santos não pretende vendê-lo.