Santos quer alongar dívida de R$ 85 milhões para renovar com Neymar

Técnico do Londrina EC fica incrédulo com derrota diante do Caxias, no último sábado

O técnico Claudinei Oliveira não acredita que o Londrina tenha feito um jogo ruim diante do Caxias na noite de sábado (31), em Caxias do Sul. A derrota por 4 a 2 foi a primeira do Tubarão no Campeonato Brasileiro da Série C.