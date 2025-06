Técnico do Londrina EC fica incrédulo com derrota diante do Caxias, no último sábado

O técnico Claudinei Oliveira não acredita que o Londrina tenha feito um jogo ruim diante do Caxias na noite de sábado (31), em Caxias do Sul. A derrota por 4 a 2 foi a primeira do Tubarão no Campeonato Brasileiro da Série C.





Na entrevista coletiva após a partida, o comandante alviceleste lembrou a vitória do LEC sobre o Confiança, por 2 a 0, fora de casa, no dia 19 de maio, e destacou que o time foi pior naquela partida do que no revés contra a equipe gaúcha.

"A gente não fez um mau jogo. Talvez, o Caxias tenha chegado cinco vezes e feito quatro gols", destacou Claudinei.





"É complicado avaliar assim. Falei até para os atletas após o jogo que, talvez, para não ganhar, tivesse sido contra o Confiança, não aqui. Tivemos mais posse de bola, propusemos o jogo o tempo todo, mesmo com as ações do adversário. Foi positivo que conseguimos sair jogando, propor o jogo. Infelizmente, em um arremesso lateral, tomamos o primeiro gol do Calyson", seguiu o treinador sobre a atuação do Londrina no estádio Centenário.

Jogador do Tubarão em toda a temporada 2024, Calyson fez três dos quatro gols do Caxias, que fechou o placar no segundo tempo com Gustavo Nescau, já nos acréscimos. Os gols do LEC foram de Edson Cariús e Eduardo Melo, contra.





"Tivemos domínio territorial. O time finalizou duas ou três vezes com o Pablo, que nos treinos costuma acertar, mas hoje pegou mal na bola. Infelizmente, no final do jogo, tomamos uma decisão errada na saída, perdemos a bola e sofremos o quarto gol. Talvez, não precisasse driblar ali e sim tocar a bola", pontuou Claudinei sobre a jogada de Vitinho, que foi desarmado e deu a possibilidade do quarto gol ao Caxias.

"Para quem vê só o resultado e não o jogo, parece que o Caxias passeou. Acho que tivemos coisas positivas. Mudamos a forma de jogar: primeiro usamos um losango, depois abrimos o Pablo de um lado, o Gustavo França do outro. Infelizmente, a vitória não veio", afirmou o técnico, citando as mudanças feitas na equipe para a partida no Rio Grande do Sul.





"OBRIGAÇÃO DE VENCER"

A opção inicial do treinador foi por mudar o sistema tático, saindo do tradicional 4-3-3, com dois volantes e um meia-armador no meio-campo, para um losango, em um 4-4-2, com os volantes Alison, Lucas Marques e Sousa, e Gustavo França municiando Pablo e Edson Cariús como dupla de ataque. Posteriormente, o treinador avançou França para atuar pelo lado esquerdo, Pablo pelo lado direito, e Cariús centralizado, voltando a um 4-3-3, mas ainda com os três volantes.





Mesmo com as explicações, Claudinei Oliveira admitiu que a primeira derrota na Série C obriga o time a dar uma resposta ao torcedor no próximo dia 15 de junho, após uma pausa de duas semanas sem jogos, quando o Londrina volta a campo para enfrentar o Figueirense, no estádio Vitorino Gonçalves Dias (VGD), às 16h30, pela 9ª rodada.

"Provavelmente, vamos continuar no G8 ao fim da rodada, mas a derrota nos dá uma obrigação maior de vencer em casa no próximo jogo. Vamos trabalhar nessas duas semanas, encontrar a melhor formação, recuperar o pessoal que está machucado, para conseguir enfrentar o Figueirense e fazer um grande jogo em casa", concluiu o treinador alviceleste.





O LEC deve ter os retornos do goleiro Luiz Daniel e do atacante Henrique, lesionados, e do também atacante Iago Teles, que estava suspenso em Caxias do Sul.