Santos se mostra otimista em renovar contrato com Neymar

O presidente Marcelo Teixeira se mostrou otimista quanto à renovação de contrato com Neymar. O atacante tem acordo com o Santos até o fim deste mês.





"Podemos pontuar hoje alguns avanços, coisas muito positivas. Nada definitivo no sentido da continuidade até a Copa [do Mundo de 2026], mas [há] avanços acontecendo. [...] O cenário nesta quinta-feira (05) é esse. O contrato atual está equacionado, resolvido entre Santos e Neymar. Agora avançamos de forma direta para que a gente discuta uma nova fórmula do contrato. Uma nova repaginada. Avançamos consideravelmente no sentido de outro formato para ficar um ano a mais no Santos", disse Marcelo Teixeira ao Seleção Sportv.

Cadastre-se em nossa newsletter CADASTRAR Obrigado por se inscrever! Em breve entraremos em contato

Publicidade

Publicidade





O presidente disse estar tranquilo sobre o interesse de outros clubes em Neymar. Contando, inclusive, que o Fluminense fez uma consulta pelo jogador. Neymar pediu para mudar o horário do treino no Santos para tirar o visto americano no Rio de Janeiro.





O atleta ficou fora do treino da manhã desta quinta-feira (05) para viajar ao Rio de Janeiro. Ele foi em voo particular ao consulado para conseguir o visto de entrada nos Estados Unidos, como informou o GE.

Publicidade





O camisa 10 trabalhará à tarde no CT Rei Pelé, quando encontrará Gilmar Mendes. O ministro do STF (Supremo Tribunal Federal) fará uma visita ao Santos.





A busca pela renovação do visto americano gera especulações sobre uma possível participação no Super Mundial de Clubes, nos Estados Unidos. O Fluminense tentou, sem sucesso, a contratação do astro.

Publicidade





O UOL ouviu no Santos que não há essa preocupação. Neymar teria dito que vai usar o período sem jogos para cuidar da parte física.





Santos, Neymar e Neymar Pai seguem negociando a renovação do contrato. O vínculo atual termina no dia 30 de junho.

Publicidade





"Existe interesse internacional? Óbvio. Já existia desde antes da chegada dele. A decisão de voltar ao Brasil demonstra ao Santos e cada um de nós que o aspecto financeiro é secundário. [...] Se avaliar as propostas de clubes do exterior, passou pela Arábia e acho que não voltaria. Vão se limitando os times que possam mexer com o Neymar. Se tiver uma questão financeira maior do que pode ter no Santos, não é a decisão principal. Mexe com o sentimento, com o coração do Neymar. Mexendo com isso, a tendência é muito grande de que ele permaneça no Santos", diz Teixeira.





'OPERAÇÃO FANTÁSTICA'

Publicidade





O presidente destacou a importância da vinda de Neymar para o Santos, independentemente da renovação de contrato.





"A operação foi fantástica, inesperada, formidável. Repatriar um ídolo e dar notoriedade que não teria a não ser com a chegada do Neymar. Vamos ser claros e francos. Vínhamos da Série B. Não conseguiríamos em 30 ou 40 dias ter a repercussão, os resultados financeiros, o nível de parceiros e patrocinadores que o Santos conseguiu.

Publicidade





Continuamos trabalhando no marketing e financeiro para explorar outras propriedades. Fechamos com outros dois grandes parceiros semana passada. Continuará refletindo já nessa parada, com o Neymar permanecendo. Temos proposta de dois ou três jogos no exterior com o Neymar.





Como presidente, trazer o Neymar, no momento que o Santos estava de reposicionar escudo e marca, a maneira como se atrai e vincula um ídolo da base, vitorioso, no momento de reconstrução, foi muito importante."

Publicidade





SANTOS PAGA POR NEYMAR ATÉ 2026





"O contrato vigente tem cláusula cujo valores deveriam ser apurados durante o período. Com os valores nesta quinta-feira (05) que o Santos obteve através dos parceiros, patrocínios e contratos existentes nas cláusulas entre o Santos e a NR Sports, conseguimos chegar a um denominador comum, um valor calculado pelo marketing e financeiro, referendado pelo jurídico. Chegamos nesse número e iniciamos o diálogo com a NR Sports há duas semanas. Chegamos a uma conclusão favorável. Alongamos os valores a serem pagos e o Santos cumprirá até o final da nossa gestão".





Sem dívida





"Não é uma dívida, não temos dívida. Temos um contrato em vigência. Não vamos pagar à vista, pois estamos resolvendo e decidindo um acordo para pagar em parcelas, dentro do fluxo de caixa. Neymar entendeu e vamos diluir isso ao longo da gestão".





Novos termos para renovação: "O segundo ponto é entrar num diálogo para uma possível renovação. Em circunstâncias diferentes daquelas que iniciamos a negociação em novembro do ano passado e fizeram o Neymar voltar. Estamos nesta quinta-feira (05) numa realidade do que representa o Neymar para o Santos, números, patrocínios, parceiros, o que conseguimos extrair dessa relação indiretamente com parceiros da NR. Ampliando CT e outras questões não relacionadas aos números do contrato. São benefícios que o Santos teve em cinco meses".





Tratamento de Neymar





"Sabíamos que teríamos que recuperá-lo, isso foi dito no depoimento do Neymar Pai. Lesão gravíssima, havia dificuldade. Vocês sabem que em cinco meses mudamos três vezes a forma de tratamento. Agora, de forma objetiva, o Neymar faz tratamento intensivo com o departamento de saúde do Santos. Exclusivamente com o departamento de saúde do Santos, orientado pelo departamento médico da CBF. Trabalho conjunto, não medimos esforços, ele corresponde. Dividimos o tratamento no Santos e na casa dele. Não fazemos mais isso. Faz todo o trabalho intensivo no Santos, alguns em São Paulo, como os exames. Acreditamos pelo que vimos nos últimos jogos que houve um avanço".





Neymar 'feliz em casa'





"O que concluímos, tanto o Santos quanto Neymar, com ele aqui fará seu tratamento, continuará feliz em casa. Estando em casa, têm maior conforto, apelo, retaguarda, calor humano do torcedor do Santos e do brasileiro. Todos queremos ver o Neymar bem. Pode render mais dentro de campo e esses números vão crescer mais fora dele".