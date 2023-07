São Paulo anuncia contratação do colombiano James Rodriguez

O São Paulo anunciou neste sábado (29) a contratação do meia colombiano James Rodriguez. O jogador assinou com o clube por dois anos, até 30 de junho de 2025. O clube postou um vídeo em suas redes sociais com o anúncio.



James Rodriguez é o novo reforço do São Paulo. Ele estava livre no mercado desde o fim do vínculo com o Olympiacos (GRE).





James Rodriguez tem 32 anos e passagens por Real Madrid (ESP) e Bayern de Munique (ALE). Ele disputou duas Copas do Mundo e venceu o prêmio Puskas de 2014 por um golaço marcado na Copa do Brasil.