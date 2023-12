Secretaria Municipal de Educação realiza Festival de Atletismo nesta sexta

Nesta sexta-feira (8), a partir das 9h, a SME (Secretaria Municipal de Educação) realiza o Festival de Atletismo na pista de atletismo da UEL (Universidade Estadual de Londrina), que fica no CEFE (Centro de Educação Física e Esporte).





Participarão do festival 250 alunos em provas de velocidade, de arremesso, de salto e de resistência. O evento será aberto ao público em geral e a entrada é gratuita.

As atividades serão realizadas pelo IPEC (Instituto Paranaense de Esporte e Cultura) e OSC (Organização da Sociedade Civil), que possui termo de parceria com a SME. O instituto atende 300 alunos, ofertando atividades de atletismo em sete escolas municipais: Zumbi dos Palmares; Carlos Zewe Coimbra; Mari Carrera Bueno; Mercedes Madureira; Leonor Maestri de Held; Francisco Pereira de Almeida; e Professora Geni Ferreira.





A secretária municipal de Educação, Maria Tereza Paschoal de Moraes, disse que o festival marca o encerramento do projeto que foi conduzido nas escolas neste ano, atendendo as crianças no contraturno escolar. “Tem sido uma ação muito interessante, da Secretaria e do IPEC, envolvendo tanto o esporte quanto a cultura. Temos artes marciais, circo, violino, musicalização, coral. É uma grande oportunidade para as crianças, no sentido de terem acesso, de forma gratuita, a várias modalidades de esporte e cultura”, afirmou.





Segundo o professor e coordenador dos projetos esportivos e culturais, Alexandre Segantin, que é integrante do apoio técnico especializado da SME, será uma oportunidade única para os alunos da rede municipal de educação que participam do projeto de atletismo. “Eles terão a oportunidade de vivenciar sua modalidade em uma pista oficial, onde acontecem competições de nível nacional e atletas profissionais realizam seus treinos diariamente. Será um momento inesquecível, e que ficará na memória dos alunos”, ressaltou.





Segantin contou que a SME pretende renovar a parceria com a OSC por meio de aditivo, com ampliação dos atendimentos dos projetos. “Este ano, os Projetos Esportivos e Culturais atendem 4.700 alunos da rede, com dez modalidades. Para 2024, além de fazermos a renovação com ampliação destas parcerias, serão firmados novos convênios que ofertarão mais 2.700 atendimentos, com nove novas modalidades esportivas ou culturais. A previsão de atendimentos feitos por estes serviços para 2024 é de 9 a 10 mil alunos da rede municipal de educação”, disse.