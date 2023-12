FEL diz que gramado do Estádio do Café vai receber piso especial para show dos Titãs

O Estádio do Café será palco do show dos Titãs na próxima sexta-feira (8). Umas das maiores bandas do Brasil traz a Londrina o espetáculo "Encontro Para Dizer Adeus", turnê que faz sucesso pelo país e também no exterior e que deve atrair milhares de fãs ao maior estádio do interior do Paraná.





Palco dos jogos do Londrina, a marcação de um show musical traz a preocupação quanto a preservação do gramado. De acordo com a FEL (Fundação de Esportes de Londrina), todas as providências foram tomadas para que a grama não sofra consequências e prejudique o início do Campeonato Paranaense, em janeiro.

"Será utilizado um piso de proteção, conhecido como easyfloor. É o que tem de melhor sendo utilizado em todos os estádios do Brasil para grandes shows, como no Allianz Parque, por exemplo", frisou o presidente da FEL, Marcelo Oguido.





"E já foi ministrado também um produto para combater as pragas e após o show será feita uma descompactação e um plantio em alguns pontos da grama principal para termos uma gramado em boas condições em 2024".

O aluguel do estádio para o show do Titãs foi de R$ 100 mil, mas este recurso não pode ser utilizado pela FEL para melhorias no próprio Café. O valor entra em uma conta única da prefeitura de Londrina.





Marcelo Oguido ressaltou a importância de um evento como este para o município não só pelo valor do aluguel do estádio, mas pela movimentação econômica que traz para o comércio em geral. O presidente da FEL ressaltou ainda alguns outros ganhos que o Café vai ganhar com a realização do show.





"Serão feitas adequações para facilitar o fluxo de pessoas pensando em futuros shows e eventos no Café".





