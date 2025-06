Segundo treino de Ancelotti tem reforços e papo com Casemiro

O segundo treino de Carlo Ancelotti na seleção brasileira teve elenco completo, a visita do presidente e um papo com Casemiro. A seleção brasileira treinou com força máxima nesta terça-feira (03), no CT Joaquim Grava, do Corinthians.





A primeira atividade teve desfalques. Marquinhos, Beraldo e Carlos Augusto, finalistas da Liga dos Campeões, chegaram na noite de segunda-feira e integraram o grupo. Léo Ortiz, Alex Sandro, Danilo, Gerson e Estêvão, que fizeram trabalho regenerativo nesta segunda-feira (2) na parte interna do CT, foram a campo.





O treino contou com a visita do presidente Samir Xaud. Ele conversou rapidamente com os atletas, se apresentou e desejou sorte. Falou que é um torcedor fervoroso da seleção e reforçou a autonomia a Ancelotti.

Nos 15 minutos permitidos para a imprensa, foi possível ver uma conversa de Ancelotti com Casemiro. O jogador do Manchester United é o principal interlocutor do treinador italiano.





Carlo Ancelotti acompanhou o aquecimento praticamente sem falar. Ele só observou e arriscou mexer na bola com os pés.





O Brasil viajará nesta terça-feira (03) para Guayaquil, onde treinará e enfrentará o Equador, quinta-feira, às 20h, no Estádio Monumental. O segundo desafio ocorrerá diante do Paraguai, terça, na Neo Química Arena