AMISTOSO

Seleção brasileira encara Coreia do Sul em preparação para a Copa

Claudemir Scalone - Grupo Folha de Londrina
09 out 2025 às 18:01

Foto: Rafael Ribeiro / CBF
Classificada para a Copa do Mundo de 2026, que será realizada nos Estados Unidos, Canadá e México, a seleção brasileira dá início à fase de preparação, nesta sexta-feira (10), no amistoso contra a Coreia do Sul, às 8h (de Brasília) no estádio Sang-am, em Seul. A data-Fifa inclui ainda jogo diante da seleção japonesa na próxima terça-feira (14),em Tóquio.


O técnico Carlo Ancelotti precisou fazer três novas convocações para os jogos devido a lesões. No gol, Ederson, do Fenerbahçe foi substituído por John, do Nottingham Forest; na lateral-esquerda Vitinho, do Botafogo, foi chamado para a vaga de Vanderson, do Monaco,; e na lateral-direita, Wesley, da Roma, cedeu lugar para Paulo Henrique, do Vasco que esteve vinculado por cinco temporadas ao Londrina.

Sem Ederson, Ancelotti decidiu que Bento, por ter mais jogos na seleção, inicia o jogo contra os sul-coreanos. "Em todas as vezes que tive a oportunidade de jogar, pude representar muito bem", afirmou o ex-goleiro do Athletico.


No entanto, o técnico deve escalar John contra o Japão. A ideia do treinador italiano, que reorganizou a seleção e obteve a classificação antecipada ao Mundial, é observar o maior número possível de jogadores.

A defesa terá Militão e Gabriel Magalhães, cujas vagas estão praticamente carimbadas para a Copa. Os laterais Vitinho e Douglas Santos ainda tentam conquistar espaço junto ao treinador.


O meio-campo tem destaque para a experiência de Casemiro, que ajudou a dar equilíbrio ao setor, aliada à boa performance de Bruno Guimarães nas Eliminatórias Sul-Americanas. Lucas Paquetá, que busca sua melhor condição técnica, completa o setor.


Suspenso no jogo final da competição quando o Brasil perdeu de 1 a 0 para a Bolívia, Vinícius Júnior retorna ao ataque ao lado do jovem Estêvão, que marcou seu primeiro gol pelo Chelsea na vitória por 2 a 1 sobre o Liverpool na Premier Leggue no sábado (4). Richarlison, ainda devendo uma boa atuação, completa o setor.

Quem está ansioso por uma chance é o atacante Rodrygo, que não era convocado desde março. "Foi um longo tempo. Parecia uma eternidade estar longe da seleção. Foi difícil, passei por muitas coisas. Foi bom para refletir, esfriar a cabeça, botar a cabeça no lugar. Me sinto bem e pronto para entregar o meu melhor, a minha melhor versão", disse na coletiva de imprensa em Seul. Ele deverá ser um dos titulares no confronto contra os japoneses.

FICHA TÉCNICA


Coreia do Sul

Seung-gyu Kim; Moon-hwan Kim, Ju-Sung Kim, Min-jae Kim, Han-beon Lee e Myung-jae Lee; Jin-gyu Kim, Jens Castrop, Kang-in Lee e Jae-sung Lee; Hyeon-gyu Oh. Técnico: Myung-Bo

Brasil

Bento; Vitinho, Militão, Gabriel Magalhães e Douglas Santos; Casemiro, Bruno Guimarães e Lucas Paquetá; Estêvão, Richarlison e Vinícius Júnior. Técnico: Carlo Ancelotti

Árbitro: não divulgado

Estádio: Sang-am, Seul, Coreia do Sul

Horário: 8 horas (De Brasília)

Onde ver: TV Globo, SporTV e GE TV (Youtube)


Esporte futebol Seleção brasileira preparação para copa Amistoso
