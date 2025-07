Seleção brasileira fica com o vice da Copa América de basquete feminino

A seleção brasileira feminina de basquete encerrou neste domingo (6) sua participação na AmeriCup 2025 com o vice-campeonato. Em Santiago, no Chile, o Brasil foi superado pelos Estados Unidos na grande decisão, por 92 a 84, e fechou a competição com seis vitórias e apenas uma derrota, finalizando a campanha com a medalha de prata.





A ala-pivô Damiris Dantas fez uma atuação histórica na final, anotando 35 pontos, 8 rebotes e 4 assistências. Kamilla Cardoso, mesmo com tempo reduzido em quadra por conta de faltas, contribuiu com 19 pontos. Já a jovem Bella Nascimento marcou 22 pontos e se firmou como um dos principais nomes da nova geração.

O quinteto ideal da competição contou com Damiris Dantas, cestinha da AmeriCupW com quase 22 pontos de média, e Kamilla Cardoso, líder em eficiência com mais de 24. Bella Nascimento, em seu primeiro torneio com a camisa do Brasil, liderou em bolas de três convertidas, com 24, além de 15 pontos de média.





Sem vaga pela AmeriCupW, o caminho para a Copa do Mundo de 2026 será via Pré-Mundial, que acontece em março do próximo ano e será disputado em quatro sedes diferentes, que serão definidas em breve. Cada sede reunirá seis seleções, com todas se enfrentando dentro do grupo em formato de turno único. O número de classificados por sede será definido de acordo com o regulamento da Fiba. É importante destacar que mesmo as seleções já classificadas para o Mundial, como Alemanha, Estados Unidos e Bélgica, também participam do Pré-Mundial.

Além do Pré-Mundial em março, o calendário da seleção feminina seguirá movimentado em 2025. O Brasil ainda terá compromissos importantes no Mundial Sub-19, no Globl Jam e nos Jogos Mundiais Universitários, mantendo o trabalho de desenvolvimento das seleções de base e principal. Esse torneio marcou apenas um dos passos de um novo ciclo, que se iniciou com amistosos da seleção brasileira feminina contra franquias que disputam a WNBA, principal competição da modalidade no planeta.





