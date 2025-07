Técnico do LEC vai conversar com diretoria sobre gramado do VGD

O estado do gramado do estádio Vitorino Gonçalves Dias (VGD) voltou a ser assunto após o empate por 1 a 1 entre Londrina e Guarani no último domingo (6). A condição do campo foi criticada tanto pelo técnico Marcelo Fernandes, do time campineiro, quanto por Roger Silva, comandante do LEC.





O técnico alviceleste reforçou a necessidade de cuidados mais intensos com o campo. Após a partida contra o Guarani, o técnico destacou que o time sente a diferença no desempenho ao atuar em gramados melhores e afirmou que vai levar o tema à SAF para buscar soluções mais efetivas.

“Estamos cuidando e vamos tentar cuidar mais ainda do nosso gramado. Teremos reuniões esta semana com o pessoal da SAF para mostrar a importância disso. O time tem jogado melhor fora, em campos com melhores condições. Já vinha assim antes mesmo da minha chegada. Para uma equipe que propõe jogo, que gosta de troca de passes e jogo apoiado, é essencial ter um gramado de qualidade”, declarou.





